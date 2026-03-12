Μαχητές του UFC θα εκπαιδεύσουν πράκτορες του FBI σε ένα «ιστορικό σεμινάριο»

Στην Ακαδημία Ειδικών Πρακτόρων του FBI στο Quantico της Βιρτζίνια θα βρεθούν αυτή την εβδομάδα κορυφαίοι μαχητές του UFC, συμμετέχοντας σε ένα ειδικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το οποίο ο διευθυντής της υπηρεσίας, Kash Patel, χαρακτηρίζει «ιστορικό».Το διήμερο σεμινάριο, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Μαρτίου, αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας του UFC με το FBI και έχει στόχο να προσφέρει στους νέους πράκτορες μια διαφορετική οπτική γύρω από φυσική προετοιμασία, πειθαρχία και τεχνικές μάχης.Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του οργανισμού μικτών πολεμικών τεχνών, οι αθλητές θα παρουσιάσουν τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζονται για τους αγώνες, ενώ παράλληλα θα επιδείξουν συγκεκριμένες τεχνικές και τακτικές που χρησιμοποιούνται στο οκτάγωνο. Οι παρουσιάσεις θα συνοδεύονται από επιδείξεις, δίνοντας στους εκπαιδευόμενους πράκτορες μια εμπειρία πέρα από την κλασική αστυνομική εκπαίδευση.Στο πρόγραμμα συμμετέχουν γνωστά ονόματα του UFC, μεταξύ των οποίων ο πρωταθλητής ελαφρών βαρών Justin Gaethje, ο πρώτος κάτοχος της ζώνης BMF Jorge Masvidal, ο πρώην πρωταθλητής μεσαίων βαρών Chris Weidman, η πρώην διεκδικήτρια τίτλου Claudia Gadelha, ο πρώην διεκδικητής του τίτλου ελαφρών βαρών Michael Chandler, ο ανερχόμενος στην κατηγορία flyweight Manel Kape και ο θρύλος των μικτών πολεμικών τεχνών Renzo Gracie.