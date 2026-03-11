Τι συνέβη στον Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του: Πού βρίσκεται σήμερα και τι τον περιμένει


Δύο μήνες μετά τη σύλληψή του από αμερικανικές δυνάμεις, ο Μαδούρο βρίσκεται σε ομοσπονδιακή φυλακή περιμένοντας την κρίσιμη δίκη


Η υπόθεση του Νικολάς Μαδούρο παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και γεωπολιτικά φορτισμένα γεγονότα των τελευταίων μηνών. Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας συνελήφθη στις 3 Ιανουαρίου 2026 κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη νύχτα, με αεροπορικά πλήγματα και ειδικές δυνάμεις να δρουν ταυτόχρονα σε στρατιωτικούς στόχους γύρω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Ο στόχος ήταν σαφής: η σύλληψη του ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας. Μαζί με τον Μαδούρο συνελήφθη και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, ενώ αμφότεροι μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός χώρας λίγες ώρες αργότερα.


