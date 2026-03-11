Τι συνέβη στον Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του: Πού βρίσκεται σήμερα και τι τον περιμένει
Τι συνέβη στον Νικολάς Μαδούρο μετά τη σύλληψή του: Πού βρίσκεται σήμερα και τι τον περιμένει
Δύο μήνες μετά τη σύλληψή του από αμερικανικές δυνάμεις, ο Μαδούρο βρίσκεται σε ομοσπονδιακή φυλακή περιμένοντας την κρίσιμη δίκη
Η υπόθεση του Νικολάς Μαδούρο παραμένει ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα και γεωπολιτικά φορτισμένα γεγονότα των τελευταίων μηνών. Ο πρώην πρόεδρος της Βενεζουέλας συνελήφθη στις 3 Ιανουαρίου 2026 κατά τη διάρκεια αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης στο Καράκας και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες όπου βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη νύχτα, με αεροπορικά πλήγματα και ειδικές δυνάμεις να δρουν ταυτόχρονα σε στρατιωτικούς στόχους γύρω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Ο στόχος ήταν σαφής: η σύλληψη του ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας. Μαζί με τον Μαδούρο συνελήφθη και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, ενώ αμφότεροι μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός χώρας λίγες ώρες αργότερα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη νύχτα, με αεροπορικά πλήγματα και ειδικές δυνάμεις να δρουν ταυτόχρονα σε στρατιωτικούς στόχους γύρω από την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας. Ο στόχος ήταν σαφής: η σύλληψη του ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας. Μαζί με τον Μαδούρο συνελήφθη και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, ενώ αμφότεροι μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός χώρας λίγες ώρες αργότερα.
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα