Το ανησυχητικό νέο είδος που βρέθηκε στη Φουκουσίμα, 15 χρόνια μετά το πυρηνικό ατύχημα: Υβρίδιο ανάμεσα σε χοίρο και αγριόχοιρο
Η ανθρώπινη εγκατάλειψη διευκόλυνε τη δημιουργία ενός υβριδικού πληθυσμού μέσα στη ραδιενεργή ζώνη αποκλεισμού της Φουκουσίμα
Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Journal of Forest Research αναλύει πώς το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα προκάλεσε τη διαφυγή πολλών οικόσιτων χοίρων προς ακατοίκητες περιοχές, με αποτέλεσμα τη μαζική διασταύρωσή τους με τους ντόπιους αγριόχοιρους. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας παρατηρείται πώς η ανθρώπινη εγκατάλειψη διευκόλυνε τη δημιουργία ενός υβριδικού πληθυσμού μέσα στη ραδιενεργή ζώνη αποκλεισμού της Φουκουσίμα.
Οι κύριοι συγγραφείς της μελέτης είναι οι Shingo Kaneko και Donovan Anderson από το Πανεπιστήμιο Hirosaki. Συλλέγοντας περίπου 191 δείγματα, διαπίστωσαν ότι η υβριδοποίηση δεν ήταν ένα στατικό φαινόμενο, αλλά μια δυναμική διαδικασία.
