ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, καθυστερήσεις σε Σκαραμαγκά και κέντρο

Το ανησυχητικό νέο είδος που βρέθηκε στη Φουκουσίμα, 15 χρόνια μετά το πυρηνικό ατύχημα: Υβρίδιο ανάμεσα σε χοίρο και αγριόχοιρο
BEST OF NETWORK

Το ανησυχητικό νέο είδος που βρέθηκε στη Φουκουσίμα, 15 χρόνια μετά το πυρηνικό ατύχημα: Υβρίδιο ανάμεσα σε χοίρο και αγριόχοιρο

Η ανθρώπινη εγκατάλειψη διευκόλυνε τη δημιουργία ενός υβριδικού πληθυσμού μέσα στη ραδιενεργή ζώνη αποκλεισμού της Φουκουσίμα

Το ανησυχητικό νέο είδος που βρέθηκε στη Φουκουσίμα, 15 χρόνια μετά το πυρηνικό ατύχημα: Υβρίδιο ανάμεσα σε χοίρο και αγριόχοιρο
Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στο Journal of Forest Research αναλύει πώς το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα προκάλεσε τη διαφυγή πολλών οικόσιτων χοίρων προς ακατοίκητες περιοχές, με αποτέλεσμα τη μαζική διασταύρωσή τους με τους ντόπιους αγριόχοιρους. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας παρατηρείται πώς η ανθρώπινη εγκατάλειψη διευκόλυνε τη δημιουργία ενός υβριδικού πληθυσμού μέσα στη ραδιενεργή ζώνη αποκλεισμού της Φουκουσίμα.

Οι κύριοι συγγραφείς της μελέτης είναι οι Shingo Kaneko και Donovan Anderson από το Πανεπιστήμιο Hirosaki. Συλλέγοντας περίπου 191 δείγματα, διαπίστωσαν ότι η υβριδοποίηση δεν ήταν ένα στατικό φαινόμενο, αλλά μια δυναμική διαδικασία.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης