Το ελληνικό νησί που κάνει τους Βρετανούς να παραμιλάνε και αποθεώνεται στα διεθνή μέσα (vid)
Η Σάμος εξελίσσεται στον απόλυτο διεθνή πόλο έλξης, με τα κορυφαία βρετανικά μέσα να εκθειάζουν τις παραλίες και τη γαστρονομία της, προαναγγέλλοντας μία σεζόν γεμάτη ρεκόρ

Η Σάμος προβάλλεται, το τελευταίο διάστημα, από δημοφιλή μέσα του εξωτερικού ως ο νέο διεθνής προορισμός που έρχεται για να εντυπωσιάσεις του Βρετανούς ταξιδιώτες χάρη στις νέες απευθείας πτήσεις.

Η εφημερίδα Metro, σε ένα διθυραμβικό αφιέρωμα, εξηγεί γιατί το νησί θα μονοπωλήσει το ενδιαφέρον φέτος, τονίζοντας πως: «Με χρυσαφί αμμουδιές, εντυπωσιακά αρχαία μνημεία και εξαιρετικό οίνο είναι πολλοί οι λόγοι για να γίνει η Σάμος αντικείμενο λατρείας στο Ηνωμένο Βασίλειο».

