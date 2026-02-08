Αν άνοιγες τρύπα μέχρι την άλλη πλευρά της Γης πού θα έβγαινες πραγματικά: Ο διαδραστικός χάρτης σου δείχνει (vid)
Αν άνοιγες τρύπα μέχρι την άλλη πλευρά της Γης πού θα έβγαινες πραγματικά: Ο διαδραστικός χάρτης σου δείχνει (vid)
Πολλοί πιστεύουν ότι αν σκάψουν μέχρι την άλλη πλευρά της Γης θα φτάσουν σε Κίνα ή Αυστραλία. Ένας διαδραστικός χάρτης αποκαλύπτει την αλήθεια...
Σε πολλές χώρες επικρατεί αυτή η παιδική ιδέα πως αν κάποιος άνοιγε μια τρύπα και περνούσε μέσα απ' το κέντρο της Γης, θα κατέληγε σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Στις ΗΠΑ λένε συχνά «στην Κίνα», στο Ηνωμένο Βασίλειο «στην Αυστραλία», ενώ στην Αυστραλία λένε «κάπου στην Ευρώπη».
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Διαβάστε περισσότερα στο www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα