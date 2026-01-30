«Οργασμός» μεταγραφών στην Μπεσίκτας: Η συμφωνία με κορυφαίο Έλληνα και το… μπαμ στην επίθεση
«Οργασμός» μεταγραφών στην Μπεσίκτας: Η συμφωνία με κορυφαίο Έλληνα και το… μπαμ στην επίθεση

Η Μπεσίκτας κινείται με… γοργούς ρυθμούς στο μεταγραφικό παζάρι και ψάχνει να κλείσει πολλά «μέτωπα» σχεδόν μονομιάς

«Οργασμός» μεταγραφών στην Μπεσίκτας: Η συμφωνία με κορυφαίο Έλληνα και το… μπαμ στην επίθεση
Συγκεκριμένα η ομάδα της Τουρκίας φέρεται να έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τον Κώστα Τσιμίκα, προκειμένου να μετακομίσει στη γειτονική χώρα, όπως και με τον Νούνο Ταβάρες τη Λάτσιο για τη θέση του αριστερού μπακ.

Οι «αετοί» καλούνται μέσα στις επόμενες ώρες να αποφασίσουν για από από τους δύο θα… πατήσουν την σκανδάλη και θα κάνουν οριστική κίνηση.

Παράλληλα έχει κατατεθεί πρόταση δανεισμού στη Λίβερπολ για τον Γκιόργκι Μαμαρντασβίλι, ενώ οι Τούρκοι έχουν εκφράσει την επιθυμίας τους να αποκτήσουν και έναν παγκοσμίου επιπέδου επιθετικό!

