Κόλλησες στην κίνηση στον Κηφισό; Η Ελβετία δίνει τη λύση με τις κινητές γέφυρες
Η Ελβετία επαναφέρει τις κινητές γέφυρες προκειμένου να αντιμετωπίσει το μποτιλιάρισμα στις μεγάλες πόλεις

Το μποτιλιάρισμα είναι ένα καθημερινό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των χωρών στις μεγάλες πόλεις. Η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μην βρίσκεται στην συγκεκριμένη λίστα, καθώς είναι μια από τις χώρες που ταλαιπωρείται από την κίνηση στους δρόμους των μεγάλων πόλεων.

Ιδιαίτερα η κίνηση τον Κηφισό έχει γίνει πλέον ανυπόφορη για τους οδηγούς, με το πρόβλημα να γίνεται όλο και πιο έντονο όσο περνούν τα χρόνια. Μία από τις λύσεις που θα μπορούσαν να βάλουν τέλος στο μποτιλιάρισμα είναι οι κινητές γέφυρες.

