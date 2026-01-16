Το θαύμα της μηχανικής: Πώς στηρίζονται οι 7.000 τόνοι του πιο διάσημου rooftop του κόσμου
Το θαύμα της μηχανικής: Πώς στηρίζονται οι 7.000 τόνοι του πιο διάσημου rooftop του κόσμου

Στη Σιγκαπούρη, η μηχανική τόλμησε να κοιτάξει το κενό από τα 200 μέτρα και να χαμογελάσει. Το αποτέλεσμα είναι εμβληματικό

Το Marina Bay Sands δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αρχιτεκτονικό statement. Τρεις κεκλιμένοι πύργοι, διαφορετικοί μεταξύ τους, που στηρίζουν στην κορυφή τους μια τεράστια εναέρια πλατφόρμα μήκους περίπου 340 μέτρων. Ένα αρχιτεκτονικό «αν γίνεται», που τελικά... έγινε!

Εκεί ψηλά, περίπου 200 μέτρα πάνω από το έδαφος, βρίσκεται το SkyPark. Κήποι, εστιατόρια, παρατηρητήρια και φυσικά η πιο πολυφωτογραφημένη πισίνα infinity στον πλανήτη. Όλα μαζί ζυγίζουν περίπου 7.000 τόνους, φορτίο που δεν μοιράζεται ισότιμα αλλά κατανέμεται στρατηγικά στους τρεις πύργους.

