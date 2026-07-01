Βόμβα στη Serie A: Στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης ο Αλεσάντρο Μπαστόνι για υπόθεση πορνείας ανηλίκων στην Ιταλία

Ο αμυντικός της Ίντερ αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες, ενώ τρεις ακόμη ποδοσφαιριστές καλούνται ως μάρτυρες - Τι εξετάζουν οι αρχές, τι απαντά η πλευρά του 27χρονου διεθνή ποδοσφαιριστή





Ο πρώτος ποδοσφαιριστής που ερευνάται Σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere della Sera, ο 27χρονος διεθνής αμυντικός της Ίντερ είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που τίθεται υπό έρευνα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης, την οποία χειρίζονται οι εισαγγελείς Μπρούνα Αλμπερτίνι και Ροζάρια Στανιάρο.







Η έρευνα αφορά ένα φερόμενο περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2020, όταν ο ποδοσφαιριστής φέρεται να συναντήθηκε με μία κοπέλα, η οποία τότε ήταν 17 ετών.







Η εταιρεία συνοδών και η φερόμενη συνάντηση Το όνομα του Μπαστόνι συνδέεται με την υπόθεση της εταιρείας εκδηλώσεων Ma.De., με έδρα το Τσινιζέλο Μπαλσάμο, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας της Ιταλίας για υπόθεση εκμετάλλευσης πορνείας.



Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εταιρεία φέρεται να διοργάνωνε ιδιωτικά πάρτι και εκδηλώσεις για εύπορους πελάτες, ανάμεσά τους αθλητές και άλλα γνωστά πρόσωπα, προσφέροντας υπηρεσίες φιλοξενίας αλλά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διευθετώντας συναντήσεις μεταξύ πελατών και γυναικών.



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Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν τη φερόμενη επαφή του ποδοσφαιριστή με τη 17χρονη μέσα από συνομιλίες που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών. Από αυτές προκύπτει, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ότι συνεργάτης της εταιρείας είχε αναλάβει να οργανώσει τη συνάντηση.



Η κατάθεση της 17χρονης και η θέση του Μπαστόνι Παρά τα στοιχεία που εξετάζουν οι εισαγγελικές αρχές, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή ως προς τα πραγματικά περιστατικά.



Η νεαρή, η οποία εξετάστηκε ως μάρτυρας, φέρεται να κατέθεσε ότι δεν υπήρξε καμία σεξουαλική επαφή ανάμεσα στην ίδια και τον ποδοσφαιριστή, αν και στη δικογραφία υπάρχουν στοιχεία που, σύμφωνα με τις αρχές, επιβεβαιώνουν ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ τους.



Στο επίκεντρο έρευνας της Εισαγγελίας του Μιλάνου βρίσκεται ο Αλεσάντρο Μπαστόνι , στο πλαίσιο υπόθεσης που αφορά φερόμενη παιδική πορνεία και τη δράση εταιρείας συνοδών πολυτελείας που φέρεται να εξυπηρετούσε πελάτες υψηλού προφίλ, μεταξύ των οποίων και ποδοσφαιριστές. Ο διεθνής αμυντικός της Ίντερ αρνείται κάθε παράνομη συμπεριφορά, ενώ η 17χρονη που βρίσκεται στο επίκεντρο της υπόθεσης έχει καταθέσει ότι δεν υπήρξε σεξουαλική επαφή μεταξύ τους.Σύμφωνα με δημοσίευμα της Corriere della Sera, ο 27χρονος διεθνής αμυντικός της Ίντερ είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που τίθεται υπό έρευνα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης υπόθεσης, την οποία χειρίζονται οι εισαγγελείς Μπρούνα Αλμπερτίνι και Ροζάρια Στανιάρο.Ο Μπαστόνι έλαβε ειδοποίηση από τις εισαγγελικές αρχές (avviso di garanzia) και αναμένεται να καταθέσει μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για πιθανή μεταγραφή του στην Μπαρτσελόνα.Η έρευνα αφορά ένα φερόμενο περιστατικό που φέρεται να σημειώθηκε τον Ιούνιο του 2020, όταν ο ποδοσφαιριστής φέρεται να συναντήθηκε με μία κοπέλα, η οποία τότε ήταν 17 ετών.Το όνομα του Μπαστόνι συνδέεται με την υπόθεση της εταιρείας εκδηλώσεων Ma.De., με έδρα το Τσινιζέλο Μπαλσάμο, η οποία βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Οικονομικής Αστυνομίας της Ιταλίας για υπόθεση εκμετάλλευσης πορνείας.Σύμφωνα με τη δικογραφία, η εταιρεία φέρεται να διοργάνωνε ιδιωτικά πάρτι και εκδηλώσεις για εύπορους πελάτες, ανάμεσά τους αθλητές και άλλα γνωστά πρόσωπα, προσφέροντας υπηρεσίες φιλοξενίας αλλά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, διευθετώντας συναντήσεις μεταξύ πελατών και γυναικών.Οι έρευνες αναφέρουν ακόμη ότι η δραστηριότητα του κυκλώματος εκτεινόταν από το Μιλάνο έως τη Μύκονο, η οποία φέρεται να επιλεγόταν ως προορισμός που εξασφάλιζε μεγαλύτερη διακριτικότητα στους πελάτες.Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν τη φερόμενη επαφή του ποδοσφαιριστή με τη 17χρονη μέσα από συνομιλίες που κατασχέθηκαν κατά τη διάρκεια των ερευνών. Από αυτές προκύπτει, σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, ότι συνεργάτης της εταιρείας είχε αναλάβει να οργανώσει τη συνάντηση.Παρά τα στοιχεία που εξετάζουν οι εισαγγελικές αρχές, η υπόθεση παραμένει ανοιχτή ως προς τα πραγματικά περιστατικά.Η νεαρή, η οποία εξετάστηκε ως μάρτυρας, φέρεται να κατέθεσε ότι δεν υπήρξε καμία σεξουαλική επαφή ανάμεσα στην ίδια και τον ποδοσφαιριστή, αν και στη δικογραφία υπάρχουν στοιχεία που, σύμφωνα με τις αρχές, επιβεβαιώνουν ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ τους.

Οι εισαγγελείς αναμένεται να αξιολογήσουν το σύνολο των στοιχείων μετά και την κατάθεση του Μπαστόνι.



Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, η Guardia di Finanza κάλεσε να καταθέσουν ως μάρτυρες ακόμη τρεις ποδοσφαιριστές της Serie A.



Πρόκειται για τους Ντάνιελ Μαλντίνι, Ρικάρντο Καλαφιόρι και Κέβιν Μπονιφάτσι, οι οποίοι δεν βρίσκονται υπό έρευνα και καλούνται αποκλειστικά για την παροχή πληροφοριών σχετικά με την υπόθεση.



Οι ιδιοκτήτες της Ma.De. και η υπερασπιστική γραμμή Η έρευνα επικεντρώνεται στις δραστηριότητες της Ma.De. και στους ιδιοκτήτες της, Εμανουέλε Μπουτίνι και Ντέμπορα Ρόνκι, οι οποίοι βρίσκονται σε κατ' οίκον περιορισμό αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για μαστροπεία.



Πριν από λίγες ημέρες, το αρμόδιο δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή τους, επικυρώνοντας το μέτρο του κατ' οίκον περιορισμού.



Η υπεράσπισή τους υποστηρίζει ότι η Ma.De. λειτουργούσε αποκλειστικά ως εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων και υπηρεσιών φιλοξενίας, χωρίς εμπλοκή σε δραστηριότητες πορνείας, τονίζοντας ότι οποιεσδήποτε ιδιωτικές σχέσεις μεταξύ πελατών και γυναικών ήταν προσωπικές και δεν σχετίζονταν με την εταιρεία.



Η απάντηση του δικηγόρου του Μπαστόνι Ο συνήγορος του ποδοσφαιριστή, Σαλβατόρε Σκούτο, δήλωσε στο πρακτορείο AGI ότι ο πελάτης του αρνείται πως είχε σχέση με κοπέλα γνωρίζοντας ότι ήταν ανήλικη.



«Ο εντολέας μου αποκλείει ότι είχε σχέση με κοπέλα γνωρίζοντας πως ήταν ανήλικη. Η κλήση για να εμφανιστεί την Παρασκευή 3 Ιουλίου έγινε χωρίς να γνωρίζουμε τα στοιχεία της έρευνας. Θα αξιολογήσουμε αν θα απαντήσουμε ή όχι στους εισαγγελείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.