Ο Πορτογάλος τεχνικός που πέρασε από την Ελλάδα βρίσκεται ασφαλής στην πρεσβεία της χώρας του στο Ιράν
Ανήσυχος, αλλά ασφαλής, βρίσκεται στην πορτογαλική πρεσβεία του Ιράν, ο Ρικάρντο Σα Πίντο
Ο Ίβηρας τεχνικός, ο οποίος στο παρελθόν πέρασε από την Ελλάδα και συγκεκριμένα από τους πάγκους των ΟΦΗ και Ατρόμητου, εργάζεται από το περασμένο καλοκαίρι στην ασιατική χώρα και συγκεκριμένα στον πάγκο της Εστεγκλάλ.
Οι τελευταίες δραματικές εξελίξεις στο Ιράν με χιλιάδες νεκρούς και την αβεβαιότητα που επικρατεί για την «επόμενη μέρα» να έχει χτυπήσει «κόκκινο», έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία στους πάντες. Την Τετάρτη (14/1) ο Ρικάρντο Σα Πίντο δήλωσε πώς βρίσκεται ασφαλής στην πορτογαλική πρεσβεία του κράτους, χωρίς παράλληλα να κρύψει την ανησυχία του για τα όσα συμβαίνουν.
«Όλα δείχνουν ήρεμα, με κόσμο στους δρόμους και αυτοκίνητα να κυκλοφορούν. Φυσικά, ανησυχούμε για όσα συμβαίνουν ή για όσα μπορεί να συμβούν, αλλά είμαστε ασφαλείς και έχουμε ξεκάθαρα και προετοιμασμένα σχέδια έκτακτης ανάγκης», δήλωσε ο έμπειρος τεχνικός σε βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
