Νέα διάσταση στην υπόθεση του Ελ Κααμπί: «Ο Ουναΐ δεν έκρυψε την επιθυμία του φορ του Ολυμπιακού να παίξει στην Ισπανία»!

Aνάμεσα στο Μαρόκο και στο Καμερούν, ο διεθνής Τύπος αναφέρθηκε για μία ακόμη φορά στον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και στα… κατορθώματά του στον Ολυμπιακό, αλλά και στην Εθνική ομάδα της χώρας του.

«Ο Ολυμπιακός ανακάλυψε απρόσμενα μια "μηχανή των γκολ", που στα 32 του δέχθηκε κρούση από τη La Liga» αναφέρει το «Nogomania.com», επισημαίνοντας ότι ο «ο Μαροκινός επιθετικός έχει τραβήξει πάνω του πολλά βλέμματα με τα γκολ που πετυχαίνει τόσο με τη φανέλα του Ολυμπιακού όσο και με εκείνη της Εθνικής, παρότι είναι ήδη 32 ετών.»Αφού επισημαίνει ακόμη ότι ο στράικερ των Πειραιωτών «έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο "καυτά" ονόματα της ευρωπαϊκής μεταγραφικής αγοράς χάρη στις εξαιρετικές εμφανίσεις του τον τελευταίο χρόνο» και αναφέρεται στο ενδιαφέρον της Τζιρόνα, συνεχίζει:«Ο τρόπος με τον οποίο έφτασε το ενδιαφέρον αυτό στον παίκτη προκαλεί εντύπωση. Καθοριστικό ρόλο φέρεται να έχει ο συμπαίκτης του στην Εθνική ομάδα, Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος δεν έκρυψε την επιθυμία του Ελ Κααμπί να τον φέρει στον καταλανικό σύλλογο στο προσεχές μεταγραφικό παράθυρο.»