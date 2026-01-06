Οι επιστήμονες μετακίνησαν τον Νότιο Πόλο: Γιατί αλλάζει θέση κάθε χρόνο
Οι επιστήμονες μετακίνησαν τον Νότιο Πόλο: Γιατί αλλάζει θέση κάθε χρόνο
Καθώς η ανθρωπότητα υποδέχθηκε το 2026, οι επιστήμονες στην Ανταρκτική έκαναν κάτι που φαίνεται σχεδόν αδύνατο: μετακίνησαν τον Νότιο Πόλο
Κάθε 1η Ιανουαρίου, οι επιστήμονες στην Ανταρκτική μετακινούν τον δείκτη του γεωγραφικού Νότιου Πόλου λόγω της αργής ροής του πάγου.
Παρά την κοινή αντίληψη, ο Νότιος Πόλος δεν είναι ένα απόλυτα σταθερό σημείο στη Γη. Ο γεωγραφικός Νότιος Πόλος βρίσκεται στο νότιο άκρο του πλανήτη, σχεδόν στο κέντρο της Ανταρκτικής, αλλά δεν συμπίπτει με τον μαγνητικό ή τον γεωμαγνητικό Νότιο Πόλο, οι οποίοι μετακινούνται συνεχώς λόγω αλλαγών στο μαγνητικό πεδίο της Γης.
