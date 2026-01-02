Το μεγαλύτερο υπόγειο σιδηροδρομικό τούνελ στον κόσμο: Το megaproject που θα διαπεράσει τις Άλπεις

Κλείσιμο

Η Ευρώπη θέλει να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα στις υπόγειες σιδηροδρομικές μεταφορές με το Τούνελ Μπρένερ (Brenner Base Tunnel – BBT), που θα συνδέει το νότιο Τιρόλο της Ιταλίας με το Τιρόλο της Αυστρίας.Πρόκειται για μια διαδρομή ζωτικής σημασίας, καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα μεταφορών λόγω των στενών και δύσβατων ορεινών περασμάτων.Πως θα γίνει το μεγαλύτερο τούνελ στον κόσμο: Η διαδρομή που θα χαράξειΤο νέο τούνελ θα ξεπεράσει σε μέγεθος ιστορικά ευρωπαϊκά έργα, όπως το Τούνελ της Μάγχης (50 χλμ.), που συνδέει τη Γαλλία με το Ηνωμένο Βασίλειο και το μεγαλύτερο υπόγειο τούνελ της Ευρώπης, που είναι το Σαν Γκοτάρντο στην Ελβετία, με μήκος 57,04 χιλιόμετρα.Ωστόσο, το Τούνελ Μπρένερ θα φτάσει τα 55 χιλιόμετρα και σε συνδυασμό με το τούνελ Ιντάλ και την περιφερειακή του Ίνσμπρουκ θα αγγίξει συνολικά τα 64 χιλιόμετρα, καθιστώντας το το μεγαλύτερο στον κόσμο.Η σήραγγα θα ξεκινά από το Ίνσμπρουκ στην Αυστρία και θα καταλήγει στη Φορτέτσα της Ιταλίας. Η κατασκευή του έργου ξεκίνησε το 2008, ενώ οι κύριες εκσκαφές άρχισαν το 2015.Το πλάνο του τούνελΤο έργο χρηματοδοτείται κυρίως από την Αυστρία και την Ιταλία, με σημαντική συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία το χαρακτηρίζει κομβικό για την οικονομία της ηπείρου.Αρχικά, το έργο επρόκειτο να ολοκληρωθεί το 2022. Στη συνέχεια, το χρονοδιάγραμμα μετατέθηκε για το 2028 και πλέον ως ρεαλιστικός στόχος έχει τεθεί το 2032. Οι τεράστιες μηχανές διάνοιξης αναμένεται να εντατικοποιήσουν το έργο τους στις αρχές του 2026.Οι Άλπεις «καταστρέφονται»: Τι θα προσφέρει όμως το νέο τούνελ;Για την κατασκευή του τούνελ θα αφαιρεθούν περίπου 21 εκατομμύρια κυβικά μέτρα βράχου από τις Άλπεις. Το υλικό αυτό θα επαναχρησιμοποιηθεί για την κατασκευή σκυροδέματος, τα δάπεδα της σήραγγας και την αποκατάσταση άλλων περιοχών.Σύμφωνα με τους κατασκευαστές, το νέο τούνελ θα επιτρέπει πιο ευθείες διαδρομές με μικρότερες κλίσεις και σημαντικά υψηλότερες ταχύτητες. Αυτό θα μειώσει δραστικά τον χρόνο μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων, σε έναν άξονα που σήμερα θεωρείται εξαιρετικά προβληματικός.