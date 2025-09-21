Πόσες μέρες πρέπει να δουλεύει ο μέσος Έλληνας για να αγοράσει το νεο iPhone 17 Pro (vid)
BEST OF NETWORK

Πόσες μέρες πρέπει να δουλεύει ο μέσος Έλληνας για να αγοράσει το νεο iPhone 17 Pro (vid)

Πρόσφατη έρευνα έδειξε πόσες εργάσιμες ημέρες χρειάζεται ένας μέσος πολίτης από διαφορετικές χώρες, για να αγοράσει το νέο iPhone 17 Pro, που κοστίζει $1.099

Πόσες μέρες πρέπει να δουλεύει ο μέσος Έλληνας για να αγοράσει το νεο iPhone 17 Pro (vid)
Μελέτη αποκάλυψε πόσες ημέρες χρειάζεται να εργαστούν οι κάτοικοι διαφορετικών χωρών για να αγοράσουν το νέο iPhone 17 Pro των 256 GB, που κοστίζει $1.099.

Η πρόσφατη αυτή έρευνα υπολόγισε πόσες πλήρεις οκτάωρες βάρδιες εργασίες απαιτούνται, με βάση το κόστος λιανικής πώλησης του συγκεκριμένου iPhone και τον μέσο ημερήσιο μισθό σε κάθε χώρα.

Διαβάστε περισσότερα: https://www.gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης