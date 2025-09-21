Πόσες μέρες πρέπει να δουλεύει ο μέσος Έλληνας για να αγοράσει το νεο iPhone 17 Pro (vid)

Πρόσφατη έρευνα έδειξε πόσες εργάσιμες ημέρες χρειάζεται ένας μέσος πολίτης από διαφορετικές χώρες, για να αγοράσει το νέο iPhone 17 Pro, που κοστίζει $1.099