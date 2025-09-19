Ο φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Γένοβα κατά της χούντας: «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα» (vid)

Πέρασαν 55 χρόνια, από την αυτοκτονία του Έλληνα φοιτητή, Κώστα Γεωργάκη, ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε στην κεντρική πλατεία της Γένοβα για να διαμαρτυρηθεί κατά της χούντας και της δικτατορίας