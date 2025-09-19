Ο φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε σε πλατεία της Γένοβα κατά της χούντας: «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα» (vid)
Πέρασαν 55 χρόνια, από την αυτοκτονία του Έλληνα φοιτητή, Κώστα Γεωργάκη, ο οποίος αυτοπυρπολήθηκε στην κεντρική πλατεία της Γένοβα για να διαμαρτυρηθεί κατά της χούντας και της δικτατορίας
Ο Κώστας Γεωργάκης ήταν Έλληνας φοιτητής που αυτοπυρπολήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την δικτατορία στην Ελλάδα. Ήταν 19 Σεπτεμβρίου 1970, ώρα 3 τα ξημερώματα, όταν έξω από την κεντρική πλατεία Ματεότι της Γένοβα, μπροστά από τα σκαλοπάτια του Μεγάρου των Δόγηδων, ο 22χρονος Έλληνας φοιτητής τυλιγμένος στις φλόγες φώναζε ηρωικά: «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα. Κάτω η δικτατορία. Το έκανα για την Ελλάδα μου».
Όπως θυμάται η «Μηχανή του Χρόνου», η ομάδα οδοκαθαριστών που καθάριζε την πλατεία Ματεότι βρέθηκε μπροστά σε μια εικόνα που αποτέλεσε την πρώτη “ανθρωποθυσία” απέναντι στο καθεστώς της χούντας στην Ελλάδα.
