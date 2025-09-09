Χρεώνει τον σύζυγό της έως και $600 το μήνα για παραλείψεις στις δουλειές του σπιτιού
Η Τζες Ράιτ από την Ατλάντα χρεώνει τον σύζυγό της για κάθε... μισή δουλειά στο σπίτι. Το πρωτότυπο σύστημα βοηθά να διατηρούν την ισορροπία και την ειρήνη στην οικογένεια με τρία παιδιά
Μια γυναίκα από την Ατλάντα, η Τζες Ράιτ, βρήκε έναν πρωτότυπο τρόπο να κρατάει τον σύζυγό της συνεπή στις δουλειές του σπιτιού: τον χρεώνει οικονομικά όταν παραλείπει υποχρεώσεις. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται εδώ και τέσσερα χρόνια και, όπως ισχυρίζεται η ίδια, «διατηρεί την ειρήνη» στο σπίτι.
Ο σύζυγός της, Ντι Τζέι, 33 ετών και επενδυτής ακινήτων, «εξεπλάγη στην αρχή», αλλά πλέον θεωρεί το σύστημα βοηθητικό για να μην ξεχνά τις δουλειές. Το ζευγάρι, που έχει τρία παιδιά, μοιράζεται τις οικιακές εργασίες εξίσου και αποφασίζει εβδομαδιαία ποιος θα αναλάβει τι.
