Χρεώνει τον σύζυγό της έως και $600 το μήνα για παραλείψεις στις δουλειές του σπιτιού

Η Τζες Ράιτ από την Ατλάντα χρεώνει τον σύζυγό της για κάθε... μισή δουλειά στο σπίτι. Το πρωτότυπο σύστημα βοηθά να διατηρούν την ισορροπία και την ειρήνη στην οικογένεια με τρία παιδιά