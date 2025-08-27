Επιστήμονες εξηγούν πώς συνέβη το θαύμα του Χριστού με τον πολλαπλασιασμό των ψαριών
Μια νέα μελέτη έριξε φως στο περίφημο θαύμα του Ιησού Χριστού στη λίμνη της Κιννερέτ στο Ισραήλ, όταν και κατάφερε να πολλαπλασιάσει δύο ψάρια

Μια επιστημονική ανακάλυψη αποκάλυψε ένα παράξενο φαινόμενο, με το οποίο αποδεικνύεται ότι έναν εκ των πολλών θαυμάτων που πραγματοποίησε ο Ιησούς Χριστός στη ζωή του στον κόσμο των ανθρώπων «συνέβησαν πραγματικά».

Σύμφωνα με τα όσα είναι καταγεγραμμένα στη Βίβλο, ο Ιησούς κατά τον ερχομό στον κόσμο πραγματοποίησε αρκετά θαύματα, όπως το να μετατρέψει το νερό σε κρασί και να περπατήσει στο νερό της θάλασσας, μέχρι να θεραπεύσει αρρώστους της εποχής.

