Επιστήμονες εξηγούν πώς συνέβη το θαύμα του Χριστού με τον πολλαπλασιασμό των ψαριών

Μια νέα μελέτη έριξε φως στο περίφημο θαύμα του Ιησού Χριστού στη λίμνη της Κιννερέτ στο Ισραήλ, όταν και κατάφερε να πολλαπλασιάσει δύο ψάρια