Συνεπείς οδηγοί, ασφαλείς δρόμοι: ο ρόλος των ελέγχων στα ανασφάλιστα

Η κίνηση στο λεκανοπέδιο είναι ιδιαίτερα αυξημένη το τελευταίο διάστημα, με αποτέλεσμα οι δρόμοι να γεμίζουν καθημερινά από χιλιάδες οχήματα. Η εικόνα αυτή καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για οδική ασφάλεια, καθώς όσο αυξάνεται η κυκλοφορία τόσο μεγαλώνει και η πιθανότητα ατυχημάτων.Τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ελλάδα είναι αποκαλυπτικά: το 2024 καταγράφηκαν 64 θάνατοι από τροχαία ατυχήματα ανά εκατομμύριο κατοίκους, αριθμός αρκετά μεγαλύτερος από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι 44. Σε σχέση με το 2023, σημειώθηκε μάλιστα μικρή αύξηση της τάξης του 3%, καθώς οι θάνατοι ήταν 61. Η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται στις τρεις πρώτες θέσεις με τον υψηλότερο αριθμό θανάτων στην ΕΕ, μετά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία.Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας με τις αυστηρότερες κυρώσεις, αλλά και οι αυξημένοι έλεγχοι από την Τροχαία, αναμένεται να συμβάλουν στη βελτίωση της κατάστασης, καθώς η εμπειρία δείχνει ότι η συνέπεια στην εφαρμογή των κανόνων είναι καθοριστική.Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ένα από τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά είναι η κυκλοφορία των ανασφάλιστων οχημάτων. Η πρωτοβουλία της Πολιτείας να κάνει τους ηλεκτρονικούς ελέγχους και να αντιμετωπίσει το πρόβλημα είναι σίγουρα θετική, καθώς το να κυκλοφορεί κάποιος χωρίς ασφάλιση σημαίνει ότι αφήνει ακάλυπτο τον συνάνθρωπό του σε περίπτωση ατυχήματος, ενώ ταυτόχρονα εκθέτει τον ίδιο του τον εαυτό σε σοβαρό κίνδυνο. Ακόμα και λίγα λεπτά αρκούν για να αλλάξει η ζωή ενός οδηγού αν εμπλακεί σε τροχαίο, με ηθικές, οικονομικές αλλά και ποινικές συνέπειες.Πέρα από την προσωπική διάσταση, υπάρχει και η συλλογική. Οι ανασφάλιστοι οδηγοί επιβαρύνουν το Επικουρικό Κεφάλαιο Αυτοκινήτων, το οποίο χρηματοδοτείται από τους πολίτες που καταβάλλουν κανονικά τα ασφάλιστρά τους. Σκοπός του, μεταξύ άλλων, είναι η καταβολή αποζημίωσης στα πρόσωπα που ζημιώθηκαν λόγω θανάτωσης, σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών από αυτοκινητιστικά ατυχήματα, όταν το ατύχημα προήλθε από ανασφάλιστα αυτοκίνητα. Άρα η αδικία είναι πολύ έντονη, καθώς οι συνεπείς ασφαλισμένοι καλούνται να καλύψουν το κόστος που δημιουργούν όσοι παραβιάζουν τον νόμο.Ήδη η ΑΑΔΕ μετά τις διασταυρώσεις, έχει προχωρήσει σε αποστολή ειδοποιητηρίων σε δύο δόσεις, με περισσότερα από 400.000 «ραβασάκια» να έχουν σταλεί σε ιδιοκτήτες ανασφάλιστων οχημάτων, και μένει να φανεί σε τι επίπεδο θα αποδώσουν.Η εμπειρία δείχνει ότι όταν οι έλεγχοι είναι συστηματικοί και οι διατάξεις εφαρμόζονται με συνέπεια, τα αποτελέσματα είναι γρήγορα ορατά. Η συνέχιση αυτής της προσπάθειας με ελέγχους σε σταθερή και τακτική βάση και κυρώσεις σε όσους δεν συμμορφώνονται, μπορεί να αποτελέσει το κλειδί ώστε να περιοριστεί οριστικά το φαινόμενο των ανασφάλιστων οχημάτων.Αξίζει να σημειωθεί ότι στις ανεπτυγμένες χώρες το ζήτημα των ανασφάλιστων οχημάτων ουσιαστικά δεν υφίσταται. Δεν νοείται να κυκλοφορεί κάποιος χωρίς ασφάλιση, καθώς η συμμόρφωση με τον νόμο θεωρείται αυτονόητη. Η εικόνα αυτή δείχνει τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε και στην Ελλάδα.Η Πολιτεία καλείται να δείξει έμπρακτα ότι οι κανόνες στην κυκλοφορία πρέπει να τηρούνται από όλους χωρίς εξαιρέσεις. Όπως υπάρχει μηδενική ανοχή στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και στον σεβασμό του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, έτσι πρέπει να υπάρξει και μηδενική ανοχή στην κυκλοφορία των ανασφάλιστων οχημάτων. Μόνο με αυτόν τον τρόπο θα εμπεδωθεί η αίσθηση δικαιοσύνης και ασφάλειας στους δρόμους.