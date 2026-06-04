FIX Residences: Ένα νέο αστικό τοπόσημο στη Θεσσαλονίκη με την υπογραφή της DIMAND και των Foster + Partners

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Credits: FIX Thessaloniki – Foster + Partners

Credits: FIX Thessaloniki – Foster + Partners

Credits: Playtime

Credits: FIX Thessaloniki – Foster + Partners

Credits

κεντρικής φωτογραφίας: FIX Thessaloniki – Foster + Partners

Σε μια εποχή όπου οι πόλεις καλούνται να επαναπροσδιορίσουν την ταυτότητα, τη λειτουργία και τη σχέση τους με τους κατοίκους τους, οι μεγάλες αστικές αναπλάσεις αποκτούν έναν νέο ρόλο: δεν αφορούν πλέον μόνο την ανάπτυξη νέων κτηρίων, αλλά τη δημιουργία ολοκληρωμένων εμπειριών ζωής, νέων κοινοτήτων και σύγχρονων αστικών προορισμών.Στη δυτική είσοδο της Θεσσαλονίκης, όπου για δεκαετίες κυριαρχούσε το ιστορικό αποτύπωμα της βιομηχανικής πόλης, το εμβληματικό τοπόσημο ΦΙΞ επανέρχεται στο προσκήνιο μέσα από μία από τις σημαντικότερες αναπλάσεις που υλοποιούνται σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα. Ένας νέος αστικός προορισμός που συνδυάζει κατοικία, φιλοξενία, πολιτισμό και σύγχρονη εμπειρία ζωής, δίνοντας νέο ρυθμό στην καθημερινότητα της πόλης και επαναπροσδιορίζοντας τη σχέση της με τη δυτική της πλευρά.Στην καρδιά της ανάπτυξης βρίσκεται το FIX Residences, ένα νέο βιοκλιματικό συγκρότημα κατοικιών συνολικής επιφάνειας 19.800 τ.μ., με 95 κατοικίες και 9 ορόφους, σχεδιασμένο από το διεθνώς διακεκριμένο αρχιτεκτονικό γραφείο Foster + Partners. Από μικρότερα διαμερίσματα έως μεγάλα ρετιρέ με πανοραμική θέα προς τη θάλασσα και την πόλη, το FIX Residences διαμορφώνει μία διαφορετική αντίληψη για τη σύγχρονη κατοίκηση: πιο ανοιχτή, πιο φωτεινή, πιο ήσυχη.Οι κατοικίες αναπτύσσονται σε διαφορετικές χωρικές διαμορφώσεις, ενώ ο σχεδιασμός δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιωτικότητα, στη φυσική φωτεινότητα και στην ποιότητα της καθημερινής εμπειρίας. Οι κοινόχρηστοι χώροι, οι φυτεύσεις και οι υποδομές του συγκροτήματος λειτουργούν ως φυσική προέκταση της κατοικίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ηρεμίας μέσα στον αστικό ιστό. Παράλληλα, η ανάπτυξη ενσωματώνει υπηρεσίες όπως 24ωρη υποδοχή και ασφάλεια, ιδιωτικούς υπόγειους χώρους στάθμευσης, ανεξάρτητους αποθηκευτικούς χώρους για κάθε κατοικία, καθώς και ολοκληρωμένες υποδομές ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριμμάτων σε κάθε όροφο. Ταυτόχρονα, ο σχεδιασμός ενσωματώνει αρχές βιωσιμότητας και ενεργειακής αποδοτικότητας, με στόχο την πιστοποίηση LEED Gold, αναδεικνύοντας μία πιο σύγχρονη και περιβαλλοντικά υπεύθυνη προσέγγιση στην αστική κατοίκηση.Στον πυρήνα της ανάπτυξης, ο πολιτισμός κατέχει κεντρική θέση, αποτελώντας τον βασικό άξονα γύρω από τον οποίο διαμορφώνεται η νέα ταυτότητα του χώρου. Ειδικότερα, στο ακίνητο συνολικής επιφάνειας 7.715 τ.μ., το οποίο αποτελεί κυριότητα του Υπουργείου Πολιτισμού, πρόκειται να φιλοξενηθεί το MOMus – Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης με τη Συλλογή Κωστάκη, τη σημαντικότερη συλλογή ρωσικής πρωτοπορίας διεθνώς. Παράλληλα, στο ίδιο συγκρότημα, η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, ο σημαντικότερος φορέας συμφωνικής μουσικής στη Βόρεια Ελλάδα και ένας από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς οργανισμούς της χώρας, αποκτά για πρώτη φορά τη δική της μόνιμη στέγη, ενώ εκεί πρόκειται να εγκατασταθεί και το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης. Η αρχιτεκτονική μελέτη του συγκροτήματος πραγματοποιείται από το γραφείο ASPA KST.Ιδιαίτερη θέση στην ανάπτυξη κατέχει και το διατηρητέο κτήριο, το οποίο στέγαζε το παλιό εμφιαλωτήριο της ζυθοποιίας και φέρει την υπογραφή του αρχιτέκτονα Τάκη Ζενέτου. Το ακίνητο, συνολικής επιφάνειας 1.900 τ.μ., προβλέπεται να μετατραπεί σε έναν πολυχώρο γαστρονομίας και εκδηλώσεων, ένα νέο σημείο συνάντησης για κατοίκους και επισκέπτες, σε αρχιτεκτονική μελέτη των Foster + Partners. Τα βιομηχανικά στοιχεία του κτηρίου, τα παλιά μηχανήματα και η ιδιαίτερη ογκοπλασία του παραμένουν ορατά και ενεργά μέσα στη νέα αρχιτεκτονική αφήγηση του έργου, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη του ιστορικού συγκροτήματος και συνδέοντας το παρελθόν του χώρου με τη νέα του λειτουργία.Η φιλοξενία αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο της νέας ταυτότητας του ΦΙΞ. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει, ακόμη, ένα boutique hotel το οποίο θα στεγαστεί σε ένα από τα διατηρητέα συγκροτήματα, σε αρχιτεκτονική μελέτη του Georges Batzios Architects, καθώς και ένα νέο σύγχρονο βιοκλιματικό ξενοδοχείο πέντε αστέρων, το οποίο θα ανεγερθεί δίπλα στο κτήριο των κατοικιών, σε σχεδιασμό των Foster + Partners, διαμορφώνοντας να περιβάλλον που λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενισχύοντας περαιτέρω τον πολυλειτουργικό χαρακτήρα της περιοχής και δημιουργώντας μία νέα εμπειρία ζωής για κατοίκους και επισκέπτες.Σε άμεση γειτνίαση με το HUB 26, το πρώτο βιοκλιματικό επιχειρηματικό πάρκο της Βόρειας Ελλάδας, όπου ήδη εργάζονται περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι, και μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, το νέο ΦΙΞ εντάσσεται σε μία περιοχή που μετασχηματίζεται δυναμικά τα τελευταία χρόνια. Σε μια περιοχή που για δεκαετίες υπήρξε συνυφασμένη με τη βιομηχανική ιστορία της Θεσσαλονίκης, σηματοδοτεί μία διαφορετική κατεύθυνση για την εξέλιξη της πόλης. Όχι μέσα από τη λογική μιας απομονωμένης ανάπτυξης, αλλά μέσα από τη δημιουργία μιας νέας γειτονιάς με 24-ωρη λειτουργία.