Η ΕΥΔΑΠ φέρνει την ανακύκλωση νερού στο κοινό με νέο διαδραστικό έκθεμα στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή

Το νέο εκθέμα για την Ανακύκλωση του Νερού στην έκθεση "Κλιματική αλλαγή και εμείς" του ΕΜΦΙΓ

Ο Κύκλος του Νερού: το ταξίδι του νερού μέσα από το φυσικό σύστημα ανακύκλωσης. Από την Πηγή στη Βρύση: η διαδρομή του νερού και τα στάδια επεξεργασίας του μέχρι να φτάσει καθαρό στον καταναλωτή. Επαναχρησιμοποίηση Νερού: η δυνατότητα αξιοποίησης επεξεργασμένων υδάτων από καθημερινές δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση πόρων.

Διαδραστική εφαρμογή του εκθέματος για την Ανακύκλωση του Νερού στην έκθεση "Κλιματική αλλαγή και εμείς" του ΕΜΦΙΓ

Με αφορμή την, στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας του Μουσείου με την Εταιρεία.Το έκθεμα εντάσσεται στη μόνιμη διαδραστική έκθεση «», η οποία αναδεικνύει τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και τις λύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος. Η υλοποίηση του εκθέματος πραγματοποιήθηκε με την ενεργή συμβολή της ΕΥΔΑΠ στον σχεδιασμό και την επιμέλεια του περιεχομένου, αναδεικνύοντας, μέσα από σύγχρονες εφαρμογές και τεχνογνωσία, τη σημασία της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων.Το νέο έκθεμα εμπλουτίζει ουσιαστικά την εμπειρία των επισκεπτών, εστιάζοντας στη σημασία του νερού στην καθημερινή ζωή και στην ανάγκη ορθολογικής διαχείρισής του, και αναπτύσσεται σε τρεις βασικούς θεματικούς άξονες:Η νέα αυτή διαδραστική εγκατάσταση αναδεικνύει πώς, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών ανάκτησης νερού, είναι δυνατή η άντληση και η επιτόπια επεξεργασία του από το αποχετευτικό δίκτυο. Το επεξεργασμένο νερό μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για δευτερεύουσες χρήσεις όπως άρδευση, χρήση στη βιομηχανία, κ.α..Παράλληλα, παρουσιάζεται ο ρόλος των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, όπου το χρησιμοποιημένο νερό καθαρίζεται σε ποσοστό έως και 95% από το ρυπαντικό φορτίο, επιτρέποντας την επαναχρησιμοποίησή του ή την ασφαλή επιστροφή του στο φυσικό περιβάλλον.Με τη συμμετοχή της στο έργο, η ΕΥΔΑΠ επιβεβαιώνει τη σταθερή της δέσμευση στην καινοτομία, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την υπεύθυνη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Στόχος είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης των πολιτών, της κουλτούρας κυκλικής οικονομίας ιδιαίτερα στις νεότερες γενιές, μέσα από βιωματικές εμπειρίες μάθησης.Τα εγκαίνια του εκθέματος πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ, Γιώργου Στεργίου, του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ, Χάρη Σαχίνη, καθώς και της Εκτελεστικής Διευθύντριας του Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, Ευγενίας Χριστοδουλάκου, του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Μουσείου, Νικόλ Κυριακοπούλου, και άλλων εκπροσώπων του Μουσείου.