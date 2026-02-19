Η ΟΜΗΡΟΣ ενισχύει στρατηγικά την παρουσία της στην Ήπειρο με νέο σταθμό γάλακτος

Η γαλακτοβιομηχανία ΟΜΗΡΟΣ ανακοινώνει την ίδρυση και λειτουργία νέου ιδιόκτητου σταθμού γάλακτος στην περιοχή Γλυκή Θεσπρωτίας, σηματοδοτώντας ένα ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο στη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας και εδραιώνοντας την παρουσία της σε μία από τις πλέον κομβικές περιφέρειες της ελληνικής κτηνοτροφίας