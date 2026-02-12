Novibet: Πρωταγωνιστής στη μεγάλη βραδιά του αθλητισμού με όχημα την κοινωνική προσφορά
Σε μια λαμπερή τελετή γεμάτη συγκίνηση, μεγάλες διακρίσεις και ισχυρά μηνύματα κοινωνικής ευθύνης πραγματοποιήθηκαν τα φετινά Gazzetta Awards, με τη Novibet να δίνει δυναμικά το «παρών» ως Μεγάλος Χορηγός της κορυφαίας γιορτής του ελληνικού αθλητισμού
Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου, συγκεντρώνοντας κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς αθλητές, ανθρώπους του χώρου του αθλητισμού και θεσμικούς εκπροσώπους. Παρουσιαστές της βραδιάς ήταν ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Σμαράγδα Καρύδη, οι οποίοι συνόδευσαν τις απονομές με χιούμορ και συγκίνηση.
Σημαντικές διακρίσεις με ξεχωριστό συμβολισμό
Ανάμεσα στις στιγμές της βραδιάς που ξεχώρισαν, η διάκριση του Βασίλη Σπανούλη, ambassador του Giant Heart, του προγράμματος κοινωνικής προσφοράς της Novibet, ο οποίος αναδείχθηκε Προπονητής της Χρονιάς για τη συμβολή του στην επιτυχία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ Ανδρών. Ο Βασίλης Σπανούλης στο πλαίσιο της βράβευσης δήλωσε σχετικά: «Είναι μεγάλη τιμή για εμένα και θέλω να συγχαρώ όλους τους προπονητές, το αξίζουν. Οι πιο όμορφες στιγμές δεν είναι μόνο μέσα στο γήπεδο, αλλά και έξω από αυτό, στις δύσκολες στιγμές, τις συζητήσεις και τη στήριξη μεταξύ μας. Το σημαντικότερο είναι οι σχέσεις ζωής που χτίζουμε. Αυτές είναι πάνω από νίκες, ήττες και τίτλους». Υπό την καθοδήγησή του, η Εθνική κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket του 2025, επιστρέφοντας στο βάθρο έπειτα από 16 χρόνια και γράφοντας μια νέα, σημαντική σελίδα στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.
Παράλληλα, ο Γενικός Διευθυντής της Novibet, κ. Νίκος Παπαδόγλου, απένειμε το βραβείο «100 Χρόνια ΠΑΟΚ», τιμώντας έναν αιώνα ιστορίας, προσφοράς και αθλητικής κληρονομιάς. «Ο ελληνικός αθλητισμός δεν είναι μόνο διακρίσεις και τίτλοι, αλλά ιστορίες, αξίες και άνθρωποι που εμπνέουν», ανέφερε ο κ. Παπαδόγλου. «Για τη Novibet, η στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν το αθλητικό ιδεώδες και το κοινωνικό αποτύπωμα αποτελεί στρατηγική επιλογή και αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητάς μας».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκε και το Βραβείο Giant Heart στην ΕΛΕΠΑΠ, σε αναγνώριση της πολυετούς και ουσιαστικής προσφοράς του οργανισμού στον τομέα της αποκατάστασης και της στήριξης παιδιών με αναπηρία. Το βραβείο παρέλαβε η Δρ. Ελένη Σκουτέλη, Πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ, σημειώνοντας: «Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή τη σημαντική τιμή και για το βραβείο που κρατώ σήμερα στα χέρια μου. Η διάκριση αυτή δεν ανήκει σε εμένα, ανήκει σε όλους όσους καταθέτουν καθημερινά την ψυχή τους στο έργο της ΕΛΕΠΑΠ, τα Γενναία Παιδιά μας και τις οικογένειές τους. Ευχαριστώ ιδιαίτερα το Giant Heart για το μήνυμα που εκπέμπει. Ένα μήνυμα που ξεπερνά την γενναιότητα και αγγίζει την κοινωνική ενσωμάτωση. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, δίνεται ένα ηχηρό παράδειγμα ενσυναίσθησης, προσφοράς και αλληλεγγύης». Την απονομή πραγματοποίησε η Head of PR, Corporate Communications & CSR της Novibet, Έλωνα Πουκαμισά, υπογραμμίζοντας τη σταθερή δέσμευση της εταιρείας σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα.
Giant Heart: κάθε άγγιγμα, μια καρδιά
Το Giant Heart της Novibet βρέθηκε στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης, αναδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς. Από τον Δεκέμβριο του 2025, σε συνεργασία με τον Βασίλη Σπανούλη, υλοποιείται δράση με στόχο τη συγκέντρωση 100.000 «καρδιών» μέσω του Noviverse, για την ενίσχυση του Κέντρου Ανάλυσης Βάδισης και Κίνησης της ΕΛΕΠΑΠ με τεχνολογία αιχμής, καλώντας το κοινό να συμμετέχει ενεργά σε μια πρωτοβουλία ουσιαστικής στήριξης.
Στο ίδιο πνεύμα, οι παρευρισκόμενοι συμμετείχαν συμβολικά στη δράση, «αγγίζοντας» την Giant Heart καρδιά σε ειδικά σχεδιασμένο activation, επιβεβαιώνοντας πως ακόμη και μια απλή κίνηση μπορεί να κάνει τη διαφορά.
Με τη δυναμική της παρουσία στα Gazzetta Awards, η Novibet επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι ο αθλητισμός, η κοινωνική προσφορά και η αλληλεγγύη αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας της, εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων, γιατί οι μεγάλες στιγμές αποκτούν αξία όταν αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα στην κοινωνία.
