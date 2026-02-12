Novibet: Πρωταγωνιστής στη μεγάλη βραδιά του αθλητισμού με όχημα την κοινωνική προσφορά

Σε μια λαμπερή τελετή γεμάτη συγκίνηση, μεγάλες διακρίσεις και ισχυρά μηνύματα κοινωνικής ευθύνης πραγματοποιήθηκαν τα φετινά Gazzetta Awards, με τη Novibet να δίνει δυναμικά το «παρών» ως Μεγάλος Χορηγός της κορυφαίας γιορτής του ελληνικού αθλητισμού