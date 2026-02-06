Η Κόνι Θεοδώρου βάζει πέναλτι… αλά Πανένκα στο Allwyn Game Time
ADVERTORIAL

Η Κόνι Θεοδώρου βάζει πέναλτι… αλά Πανένκα στο Allwyn Game Time

Μιλάει για το Sports Party που επιστρέφει την Κυριακή στα καταστήματα Allwyn και σχολιάζει το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Η Κόνι Θεοδώρου βάζει πέναλτι… αλά Πανένκα στο Allwyn Game Time
Η Κόνι Θεοδώρου αφήνει για λίγο το Sports Party, την αγαπημένη αθλητική εκπομπή που επιστρέφει δυναμικά από αυτή την Κυριακή (20:30) και προβάλλεται ζωντανά σε όλα τα καταστήματα Allwyn, για να καθίσει στον καναπέ του Game Time.

Η αθλητική δημοσιογράφος, μέλος της ομάδας του Sports Party, αποδέχεται με χαμόγελο το challenge της Λίλας Κουντουριώτη και επιχειρεί ένα πέναλτι «αλά Πανένκα» φορώντας τακούνια!
Η Κόνι Θεοδώρου βάζει πέναλτι… αλά Πανένκα στο Allwyn Game Time

Σχολιάζει τον μεγάλο αγώνα Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, που διεξάγεται την Κυριακή (21:00) στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», αποκαλύπτει πώς ένας καθηγητής αγγλικών την έκανε να ερωτευτεί την Τσέλσι, αλλά και γιατί ένα ταξίδι της στο Stamford Bridge την οδήγησε σε δάκρυα.

Δείτε το νέο επεισόδιο στο παρακάτω link: https://youtu.be/3j-UdTrre8U

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες Allwyn», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Η Κόνι Θεοδώρου βάζει πέναλτι… αλά Πανένκα στο Allwyn Game Time
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης