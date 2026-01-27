Η Allwyn Arena είναι εδώ! Ολοκληρώθηκε το rebranding στο γήπεδο της ΑΕΚ
Η Allwyn Arena είναι εδώ! Ολοκληρώθηκε το rebranding στο γήπεδο της ΑΕΚ
Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ στην Allwyn Arena με αντίπαλο τον Ολυμπιακό
Στη νέα εποχή της Allwyn μπήκε και το γήπεδο της ΑΕΚ, που ονομάζεται πλέον Allwyn Arena.
Οι εργασίες αλλαγής ονομασίας ολοκληρώθηκαν και πλέον την πρόσοψη του γηπέδου κοσμεί η επιγραφή με τη διεθνή εμπορική ονομασία (brand) της Allwyn, που υιοθετήθηκε από τον ΟΠΑΠ, από τις 19 Ιανουαρίου 2026.
Το πρώτο παιχνίδι στην Allwyn Arena θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου (21:00). Πρόκειται για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League, ΑΕΚ-Ολυμπιακός.
Δείτε πώς «μεταμορφώθηκε» η OPAP Arena σε Allwyn Arena:
18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
Οι εργασίες αλλαγής ονομασίας ολοκληρώθηκαν και πλέον την πρόσοψη του γηπέδου κοσμεί η επιγραφή με τη διεθνή εμπορική ονομασία (brand) της Allwyn, που υιοθετήθηκε από τον ΟΠΑΠ, από τις 19 Ιανουαρίου 2026.
Το πρώτο παιχνίδι στην Allwyn Arena θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου (21:00). Πρόκειται για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League, ΑΕΚ-Ολυμπιακός.
Δείτε πώς «μεταμορφώθηκε» η OPAP Arena σε Allwyn Arena:
18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα