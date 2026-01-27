Η Allwyn Arena είναι εδώ! Ολοκληρώθηκε το rebranding στο γήπεδο της ΑΕΚ
Την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου ο πρώτος αγώνας της ΑΕΚ στην Allwyn Arena με αντίπαλο τον Ολυμπιακό

Στη νέα εποχή της Allwyn μπήκε και το γήπεδο της ΑΕΚ, που ονομάζεται πλέον Allwyn Arena.

Οι εργασίες αλλαγής ονομασίας ολοκληρώθηκαν και πλέον την πρόσοψη του γηπέδου κοσμεί η επιγραφή με τη διεθνή εμπορική ονομασία (brand) της Allwyn, που υιοθετήθηκε από τον ΟΠΑΠ, από τις 19 Ιανουαρίου 2026.

Το πρώτο παιχνίδι στην Allwyn Arena θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Φεβρουαρίου (21:00). Πρόκειται για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Super League, ΑΕΚ-Ολυμπιακός.

Δείτε πώς «μεταμορφώθηκε» η OPAP Arena σε Allwyn Arena:

