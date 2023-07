Πρεμιέρες συναρπαστικών σειρών στα Novacinema

Κλείσιμο

Από τηνθα προβάλλεται η σειρά τρόμου και μυστηρίου « The Midwich Cuckoos » ενώ τη σκυτάλη παίρνει τηο 3ος κύκλος της αστυνομικής σειράς « Van der Valk ».Ένα μυστηριώδες μπλακάουτ αναισθητοποιεί όλους τους κατοίκους μίας ήσυχης αγγλικής πόλης. Όταν ξυπνούν, κάθε γυναίκα που βρίσκεται σε αναπαραγωγική ηλικία είναι έγκυος. Η γενιά αυτή, όμως, δεν αποτελείται από συνηθισμένα παιδιά. Στη νέα σειρά μυστηρίου και τρόμου πρωταγωνιστούν οιΟ έμπειρος Ολλανδός ντετέκτιβ Βαν ντερ Βαλκ, μια αινιγματική φιγούρα με μια υγιή δόση ανυπακοής προς τους ανωτέρω του, ερευνά εγκλήματα στο Άμστερνταμ που αγγίζουν τόσο τον υπόκοσμο όσο και τους ανώτερους κύκλους. Στον 3ο κύκλο της αστυνομικής σειράς που προβάλλεται στο πλαίσιο της ζώνης House of Europe πρωταγωνιστούν οι Marc Warren, Maimie McCoy.Οι σειρές είναι διαθέσιμες και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ, μαζί με περισσότερες από 4.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Ακόμη, το πρόγραμμα των καναλιών Novacinema διατίθεται με δυνατότητα Catch up 7 ημερών.