9 βραβεία για τη Lidl Ελλάς στα HR Awards 2021

Ακόμη μία απόδειξη πως οι άνθρωποί της σε καταστήματα, εφοδιαστικά κέντρα και γραφεία είναι στο επίκεντρο κάθε της δράσης.Η Lidl Ελλάς βραβεύτηκε για 6η συνεχόμενη χρονιά στα HR Awards, τον θεσμό που αναδεικνύει και επιβραβεύει πρωτοβουλίες και καινοτόμες πρακτικές στον κλάδο του Ανθρώπινου Δυναμικού, αποσπώντας συνολικά 9 βραβεία, ενώ για 2η συνεχόμενη χρονιά απέσπασε βραβείο στην κατηγορία «HR Team of the Year».Αναλυτικά οι βραβεύσεις:- Gold βραβείο στην κατηγορία «Best Internal Use of Academies» για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Κουλτούρας Ηγεσίας «Empowering Leadership» που έχει στόχο να δώσει όλα τα απαραίτητα εφόδια σε νέους και νέες managers να αναλάβουν τον νέο τους ρόλο.- Gold βραβείο στην κατηγορία «Most Innovative Use of HR Technology During the Pandemic» για την υλοποίηση του διαδραστικού ψηφιακού παιχνιδιού «Leaders’ Simulation Game» στο πλαίσιο της ανάπτυξης των Area Managers των καταστημάτων της.- Silver βραβείο στην κατηγορία «Best Crisis Management Strategy» για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση διατμηματικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας με στόχο τη δημιουργία ενός πλαισίου ψυχικής, συναισθηματικής και σωματικής ασφάλειας για όλους τους εργαζομένους της.- Silver βραβείο στην κατηγορία «HR Team of the Year» για τον Τομέα HR Marketing που αποτελεί τον πολλαπλασιαστή των ενεργειών της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού, τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική επικοινωνία.- Silver βραβείο στην κατηγορία «Most Innovative use of Technology in HR» για τη διαδικτυακή πύλη MyLidl Portal που δίνει τη δυνατότητα στους πάνω από 6.500 εργαζομένους της Lidl Ελλάς να έχουν πλέον πρόσβαση από όπου και αν βρίσκονται στα προσωπικά και μισθολογικά τους δεδομένα.- Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best Talent Management Strategy & Initiative» για το έργο «Κουλτούρα Self-Development» με στόχο την ενεργοποίηση των εργαζομένων προς την προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη.- Bronze βραβείο στην κατηγορία «Most Effective Recruitment Strategy» για τον ολιστικό επανασχεδιασμό της στρατηγικής προσέλκυσης ταλέντου, λανσάροντας το νέο careers site (team.lidl.gr) και αναπτύσσοντας καινοτόμες καμπάνιες επικοινωνίας, με σύγχρονη αξιοποίηση πληθώρας ψηφιακών μέσων και καναλιών για τη βέλτιστη στόχευση και προσέλκυση δυνητικών υποψηφίων.-Bronze βραβείο στην κατηγορία «Excellence in Employer Branding» για την ανάπτυξη και το λανσάρισμα της νέας ταυτότητας εργοδότη (employer brand), τόσο σε επίπεδο tone of voice όσο και στον εικαστικό σχεδιασμό, που να εκφράζει τη Lidl Ελλάς του σήμερα.- Bronze βραβείο στην κατηγορία «Best Employee Engagement Strategy» για το «Lidlwood», μια πρωτοβουλία που κατάφερε να μετατρέψει εκατοντάδες εργαζομένους από τα καταστήματα, τα εφοδιαστικά κέντρα και τα γραφεία σε όλη την Ελλάδα, σε πρεσβευτές του Employer Brand της Lidl Ελλάς και δημιουργούς περιεχομένου.Η Νικολέττα Κολομπούρδα, HR Director & Member of the Board της Lidl Ελλάς, δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να συγχαρώ όλη μου την ομάδα για τις ενέργειες και τις πρωτοβουλίες που μας χάρισαν αυτά τα 9 βραβεία. Είμαστε μια ομάδα που ο καθένας και η καθεμία, από τον δικό τους τομέα ευθύνης, έχει πάντα στο επίκεντρο τους ανθρώπους μας. Αναζητούμε διαρκώς καινοτόμους τρόπους για να τους βοηθήσουμε να εξελιχθούν και να είμαστε δίπλα τους απαντώντας στις ανάγκες τους. Για να συνεχίζει η Lidl Ελλάς να αποτελεί Κορυφαίο Εργοδότη και να είμαστε περήφανοι για την κάθε μέρα».Με πληθώρα βραβευμένων δράσεων αναφορικά με την προσέλκυση, διακράτηση και ανάπτυξη ταλέντου, την αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας, την ψηφιοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και την επικοινωνιακή της στρατηγική, η Lidl Ελλάς αποδεικνύει την αφοσίωση και τη συνεχή επένδυση στους ανθρώπους της.