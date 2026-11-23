Σας περιτριγυρίζει γρίπη; Καλύτερα να μείνετε σπίτι για 3 ημέρες

Πόσο αποτελεσματική είναι η σύσταση «μείνετε σπίτι όταν είστε άρρωστοι»; Νέα μελέτη εξετάζει εάν η οικειοθελής απομόνωση μπορεί να προστατεύσει από τις αναπνευστικές λοιμώξεις