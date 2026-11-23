Σας περιτριγυρίζει γρίπη; Καλύτερα να μείνετε σπίτι για 3 ημέρες
Σας περιτριγυρίζει γρίπη; Καλύτερα να μείνετε σπίτι για 3 ημέρες
Πόσο αποτελεσματική είναι η σύσταση «μείνετε σπίτι όταν είστε άρρωστοι»; Νέα μελέτη εξετάζει εάν η οικειοθελής απομόνωση μπορεί να προστατεύσει από τις αναπνευστικές λοιμώξεις
Πόσο αποτελεσματική είναι τελικά η γνωστή σύσταση «μείνετε στο σπίτι όταν είστε άρρωστοι»; Νέα επιστημονική ανάλυση δείχνει ότι η ενθάρρυνση των ασθενών να παραμείνουν στο σπίτι για τρεις ημέρες μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό των λοιμώξεων, χωρίς την επιβολή αυστηρότερων μέτρων.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο PNAS, πραγματοποιήθηκε από τον Brian Richardson, επίκουρο καθηγητή Στατιστικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Wake Forest, και βασίστηκε σε δεδομένα μεγάλης τυχαιοποιημένης δοκιμής για τη μετάδοση αναπνευστικών λοιμώξεων μεταξύ φοιτητών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο PNAS, πραγματοποιήθηκε από τον Brian Richardson, επίκουρο καθηγητή Στατιστικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Wake Forest, και βασίστηκε σε δεδομένα μεγάλης τυχαιοποιημένης δοκιμής για τη μετάδοση αναπνευστικών λοιμώξεων μεταξύ φοιτητών.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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