Δύο ασθενείς και δύο γιατροί-ερευνητές μιλούν για την τεράστια σημασία της κλινικής έρευνας από διαφορετική αφετηρία μεν, αλλά με κοινό σημείο αναφοράς τον άνθρωπο και την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή