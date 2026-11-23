4 άνθρωποι μιλούν για τη δύναμη της κλινικής έρευνας
4 άνθρωποι μιλούν για τη δύναμη της κλινικής έρευνας
Δύο ασθενείς και δύο γιατροί-ερευνητές μιλούν για την τεράστια σημασία της κλινικής έρευνας από διαφορετική αφετηρία μεν, αλλά με κοινό σημείο αναφοράς τον άνθρωπο και την ελπίδα για μια καλύτερη ζωή
«Χωρίς ασθενείς δεν υπάρχουν κλινικές μελέτες. Και χωρίς κλινικές μελέτες δεν υπάρχουν νέα φάρμακα». Πίσω από κάθε νέα θεραπευτική επιλογή υπάρχουν άνθρωποι που αποφάσισαν να εμπιστευτούν την επιστήμη, να συμμετάσχουν στην έρευνα και να δοκιμάσουν κάτι που μέχρι τότε δεν ήταν διαθέσιμο.
Όπως η κυρία Έφη Καγιαννά που περιγράφει πώς η συμμετοχή της σε κλινική μελέτη άλλαξε την πορεία της με την ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση και η κυρία Κατερίνα Κουτσογιάννη, που ζει εδώ και 39 χρόνια με ρευματοειδή αρθρίτιδα, αναδεικνύοντας τη σημασία της συμμετοχής των ασθενών στην ανάπτυξη νέων θεραπειών. Παράλληλα, ο Καθηγητής ΑΠΘ κ. Νικόλαος Γρηγοριάδης υπενθυμίζει ότι πίσω από τα πρωτόκολλα και τους αριθμούς βρίσκονται πάντα άνθρωποι που ελπίζουν σε μια καλύτερη θεραπεία, ενώ ο καθηγητής ΕΚΠΑ κ. Θάνος Δημόπουλος συνοψίζει με μια φράση το ανθρώπινο αποτύπωμα αυτής της προσπάθειας: «Είναι συγκινητικό ότι μια κλινική μελέτη μπορεί να μεταφραστεί σε χρόνο και ποιότητα ζωής».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως η κυρία Έφη Καγιαννά που περιγράφει πώς η συμμετοχή της σε κλινική μελέτη άλλαξε την πορεία της με την ιδιοπαθή πνευμονική υπέρταση και η κυρία Κατερίνα Κουτσογιάννη, που ζει εδώ και 39 χρόνια με ρευματοειδή αρθρίτιδα, αναδεικνύοντας τη σημασία της συμμετοχής των ασθενών στην ανάπτυξη νέων θεραπειών. Παράλληλα, ο Καθηγητής ΑΠΘ κ. Νικόλαος Γρηγοριάδης υπενθυμίζει ότι πίσω από τα πρωτόκολλα και τους αριθμούς βρίσκονται πάντα άνθρωποι που ελπίζουν σε μια καλύτερη θεραπεία, ενώ ο καθηγητής ΕΚΠΑ κ. Θάνος Δημόπουλος συνοψίζει με μια φράση το ανθρώπινο αποτύπωμα αυτής της προσπάθειας: «Είναι συγκινητικό ότι μια κλινική μελέτη μπορεί να μεταφραστεί σε χρόνο και ποιότητα ζωής».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα