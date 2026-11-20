«Σύμμαχος» της ψυχοθεραπείας η άσκηση για τους πάσχοντες από κατάθλιψη
«Σύμμαχος» της ψυχοθεραπείας η άσκηση για τους πάσχοντες από κατάθλιψη
Η σωματική δραστηριότητα φαίνεται ότι δημιουργεί ευνοϊκότερες συνθήκες για την ψυχοθεραπεία στους πάσχοντες από κατάθλιψη
Η σωματική άσκηση δεν ωφελεί μόνο τη φυσική κατάσταση και την ψυχική διάθεση. Σύμφωνα με νέα επιστημονικά δεδομένα, μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα είδος «προετοιμασίας» του εγκεφάλου, ενισχύοντας τα οφέλη της ψυχοθεραπείας σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν ήπια έως μέτρια κατάθλιψη.
Μια διεθνής κλινική μελέτη, που δημοσιεύεται στο Mental Health and Physical Activity, διαπίστωσε ότι ένα πρόγραμμα σωματικής δραστηριότητας διάρκειας 12 εβδομάδων πριν την έναρξη της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας (CBT), συνδέθηκε με βελτιώσεις στη μνήμη και τη μάθηση κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μια διεθνής κλινική μελέτη, που δημοσιεύεται στο Mental Health and Physical Activity, διαπίστωσε ότι ένα πρόγραμμα σωματικής δραστηριότητας διάρκειας 12 εβδομάδων πριν την έναρξη της γνωσιακής συμπεριφορικής θεραπείας (CBT), συνδέθηκε με βελτιώσεις στη μνήμη και τη μάθηση κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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