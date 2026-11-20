Η Cristina έδωσε άνιση μάχη με τη λευχαιμία – Ο άνδρας της ήρθε από την Αργεντινή στην Ελλάδα για την τελευταία της επιθυμία
Η Cristina έδωσε άνιση μάχη με τη λευχαιμία – Ο άνδρας της ήρθε από την Αργεντινή στην Ελλάδα για την τελευταία της επιθυμία
Ο Omar Lopez διένυσε χιλιάδες χιλιόμετρα για να συναντήσει την Εύη, μια γυναίκα από τη Θεσσαλία που είχε προσφέρει δύο φορές αιμοποιητικά κύτταρα στη σύζυγό του, Cristina, όταν εκείνη έδινε μάχη με τη λευχαιμία – Η συγκινητική ιστορία που μοιράστηκε το «Όραμα Ελπίδας»
Μια υπόσχεση, ένα ταξίδι από την Αργεντινή στην Ελλάδα και ένα «ευχαριστώ» που έπρεπε να ειπωθεί από κοντά. Ο Omar Lopez διένυσε χιλιάδες χιλιόμετρα για να συναντήσει την Εύη, μια γυναίκα από τη Θεσσαλία που είχε προσφέρει δύο φορές αιμοποιητικά κύτταρα στη σύζυγό του, Cristina, όταν εκείνη έδινε μάχη με τη λευχαιμία. Η Cristina δεν βρίσκεται πια στη ζωή, όμως η επιθυμία της να γνωρίσει τη γυναίκα που της πρόσφερε ελπίδα εκπληρώθηκε από τον σύζυγό της.
Στη διάρκεια της συνάντησης μίλησε για την Cristina, έδειξε φωτογραφίες και βίντεο από την κοινή τους ζωή και περιέγραψε με συγκίνηση τη δύσκολη διαδρομή της ασθένειάς της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στη διάρκεια της συνάντησης μίλησε για την Cristina, έδειξε φωτογραφίες και βίντεο από την κοινή τους ζωή και περιέγραψε με συγκίνηση τη δύσκολη διαδρομή της ασθένειάς της.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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