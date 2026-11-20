Η Cristina έδωσε άνιση μάχη με τη λευχαιμία – Ο άνδρας της ήρθε από την Αργεντινή στην Ελλάδα για την τελευταία της επιθυμία

Ο Omar Lopez διένυσε χιλιάδες χιλιόμετρα για να συναντήσει την Εύη, μια γυναίκα από τη Θεσσαλία που είχε προσφέρει δύο φορές αιμοποιητικά κύτταρα στη σύζυγό του, Cristina, όταν εκείνη έδινε μάχη με τη λευχαιμία – Η συγκινητική ιστορία που μοιράστηκε το «Όραμα Ελπίδας»