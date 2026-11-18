Ασφάλεια τροφίμων: Όταν οι χάκερ «ζεσταίνουν» τους καταψύκτες
Ασφάλεια τροφίμων: Όταν οι χάκερ «ζεσταίνουν» τους καταψύκτες
Οι πρόσφατες επιθέσεις στα συστήματα ψύξης ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ δείχνουν πώς ένα πρόβλημα στους υπολογιστές μπορεί να φτάσει ως το πιάτο μας - Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις για να προστατευτούν; Ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Δημόσιας Υγείας - Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, εξηγεί
*Γράφει ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Δημόσιας Υγείας — Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας
Τα ξημερώματα της 12ης Οκτωβρίου, οι υπάλληλοι εκατοντάδων γαλλικών σούπερ μάρκετ άνοιξαν τα καταστήματα και βρήκαν τους καταψύκτες ζεστούς. Δεν είχε κοπεί το ρεύμα και δεν είχε χαλάσει κάποιο μηχάνημα. Κάποιος, από απόσταση, είχε μπει στους ελεγκτές της ψύξης και είχε αλλάξει τις ρυθμίσεις. Τρεις εβδομάδες αργότερα, τη νύχτα της 1ης προς 2α Νοεμβρίου, το ίδιο συνέβη σε καταστήματα της Delhaize, της Colruyt, της ICA και της Coop, από τη Σουηδία μέχρι το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Όπως μετέδωσε το Reuters, τα καταστήματα πέταξαν μεγάλες ποσότητες ψυχόμενων και κατεψυγμένων προϊόντων.
Όσοι δουλεύουμε στην ασφάλεια τροφίμων ξέραμε, θεωρητικά, ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Άλλο όμως να το διαβάζεις σε μια ανάλυση κινδύνων και άλλο να το βλέπεις στα πρωτοσέλιδα. Η ψύξη, η θερμική επεξεργασία, η ιχνηλασιμότητα, ακόμη και το δελτίο θερμοκρασιών που ζητά ο ελεγκτής στην επιθεώρηση, περνούν πια μέσα από υπολογιστές. Μια κυβερνοεπίθεση δεν κάνει από μόνη της ένα τρόφιμο επικίνδυνο. Μπορεί όμως να μας στερήσει την απόδειξη ότι είναι ασφαλές, και στον χώρο μας ό,τι δεν αποδεικνύεται δεν φεύγει από την αποθήκη.
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Τα ξημερώματα της 12ης Οκτωβρίου, οι υπάλληλοι εκατοντάδων γαλλικών σούπερ μάρκετ άνοιξαν τα καταστήματα και βρήκαν τους καταψύκτες ζεστούς. Δεν είχε κοπεί το ρεύμα και δεν είχε χαλάσει κάποιο μηχάνημα. Κάποιος, από απόσταση, είχε μπει στους ελεγκτές της ψύξης και είχε αλλάξει τις ρυθμίσεις. Τρεις εβδομάδες αργότερα, τη νύχτα της 1ης προς 2α Νοεμβρίου, το ίδιο συνέβη σε καταστήματα της Delhaize, της Colruyt, της ICA και της Coop, από τη Σουηδία μέχρι το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο. Όπως μετέδωσε το Reuters, τα καταστήματα πέταξαν μεγάλες ποσότητες ψυχόμενων και κατεψυγμένων προϊόντων.
Όσοι δουλεύουμε στην ασφάλεια τροφίμων ξέραμε, θεωρητικά, ότι κάτι τέτοιο μπορεί να συμβεί. Άλλο όμως να το διαβάζεις σε μια ανάλυση κινδύνων και άλλο να το βλέπεις στα πρωτοσέλιδα. Η ψύξη, η θερμική επεξεργασία, η ιχνηλασιμότητα, ακόμη και το δελτίο θερμοκρασιών που ζητά ο ελεγκτής στην επιθεώρηση, περνούν πια μέσα από υπολογιστές. Μια κυβερνοεπίθεση δεν κάνει από μόνη της ένα τρόφιμο επικίνδυνο. Μπορεί όμως να μας στερήσει την απόδειξη ότι είναι ασφαλές, και στον χώρο μας ό,τι δεν αποδεικνύεται δεν φεύγει από την αποθήκη.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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