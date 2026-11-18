Οι πρόσφατες επιθέσεις στα συστήματα ψύξης ευρωπαϊκών σούπερ μάρκετ δείχνουν πώς ένα πρόβλημα στους υπολογιστές μπορεί να φτάσει ως το πιάτο μας - Τι μπορούν να κάνουν οι επιχειρήσεις για να προστατευτούν; Ο κ. Γεώργιος Ζακυνθινός, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Σχολή Δημόσιας Υγείας - Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας, εξηγεί