Ακόμη και συνηθισμένες ιατρικές πράξεις μπορεί να καταστούν επικίνδυνες εξαιτίας της ανθεκτικότητας των μικροβίων στα αντιβιοτικά, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για εκατομμύρια θανάτους, την ώρα που δεν υπάρχουν νέα αντιβιοτικά