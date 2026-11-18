Τα ανθεκτικά μικρόβια «ένοχα» για 39 εκατ. θανάτους τα επόμενα 25 χρόνια – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί
Τα ανθεκτικά μικρόβια «ένοχα» για 39 εκατ. θανάτους τα επόμενα 25 χρόνια – Ο ΠΟΥ προειδοποιεί
Ακόμη και συνηθισμένες ιατρικές πράξεις μπορεί να καταστούν επικίνδυνες εξαιτίας της ανθεκτικότητας των μικροβίων στα αντιβιοτικά, προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, με τους ειδικούς να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για εκατομμύρια θανάτους, την ώρα που δεν υπάρχουν νέα αντιβιοτικά
Η αυξανόμενη αντίσταση στα αντιβιοτικά και σε άλλα φάρμακα απειλεί να καταστήσει επικίνδυνες για τη ζωή επεμβάσεις ρουτίνας και τοκετούς και να θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της σύγχρονης ιατρικής, προειδοποίησε σήμερα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. «Η αντίσταση στα αντιβιοτικά -αλλά μιλάμε ευρύτερα για μικροβιακή αντοχή ή AMR- είναι ευρέως εκτεταμένη και απειλεί το μέλλον της σύγχρονης ιατρικής», δήλωσε ο ειδικός του ΠΟΥ Ζαν-Πιέρ Νιεμαζί.
Καρκινοπαθείς και πρόσωπα με χρόνιες νόσους αντιμετωπίζουν επίσης μεγαλύτερους κινδύνους από λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από βακτήρια, ιούς ή μύκητες που δεν ανταποκρίνονται πλέον σε διαθέσιμες θεραπείες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Καρκινοπαθείς και πρόσωπα με χρόνιες νόσους αντιμετωπίζουν επίσης μεγαλύτερους κινδύνους από λοιμώξεις οι οποίες προκαλούνται από βακτήρια, ιούς ή μύκητες που δεν ανταποκρίνονται πλέον σε διαθέσιμες θεραπείες.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα