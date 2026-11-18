Μην περιμένετε να αρρωστήσετε για να κάνετε ιδιωτική ασφάλιση – Η σημασία της πρόληψης

Η καλή υγεία συχνά δημιουργεί την αίσθηση ότι η ασφαλιστική κάλυψη μπορεί να περιμένει. Ωστόσο, η εμφάνιση μιας ασθένειας ενδέχεται να περιορίσει τις διαθέσιμες επιλογές. Η σημασία της έγκαιρης ασφάλισης, των προληπτικών εξετάσεων και της οικονομικής προστασίας