Καρκίνος προστάτη: Νέες οδηγίες εξέτασης PSA στις ΗΠΑ – Τι αλλάζει για τους άνδρες 50 – 69 ετών
Καρκίνος προστάτη: Νέες οδηγίες εξέτασης PSA στις ΗΠΑ – Τι αλλάζει για τους άνδρες 50 – 69 ετών
Νέες συστάσεις για τον προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου του προστάτη εξέδωσε η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, προτείνοντας πλέον συστηματικό έλεγχο στους άνδρες ηλικίας 50 έως 69 ετών και νωρίτερα για όσους ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου
Μια σημαντική αλλαγή στη διάγνωση του καρκίνου προστάτη σηματοδοτούν οι νέες κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, που ανακοινώθηκαν στις 12 Νοεμβρίου 2026.
Για χρόνια, η απόφαση για τον προληπτικό έλεγχο βασιζόταν κυρίως στη συζήτηση ανάμεσα στον ασθενή και τον γιατρό του, καθώς υπήρχαν επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσο τα οφέλη της εξέτασης υπερτερούσαν των πιθανών κινδύνων. Πλέον, τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα οδηγούν σε μια πιο ενεργητική σύσταση υπέρ του προσυμπτωματικού ελέγχου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Για χρόνια, η απόφαση για τον προληπτικό έλεγχο βασιζόταν κυρίως στη συζήτηση ανάμεσα στον ασθενή και τον γιατρό του, καθώς υπήρχαν επιφυλάξεις σχετικά με το κατά πόσο τα οφέλη της εξέτασης υπερτερούσαν των πιθανών κινδύνων. Πλέον, τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα οδηγούν σε μια πιο ενεργητική σύσταση υπέρ του προσυμπτωματικού ελέγχου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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