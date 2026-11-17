Καρκίνος προστάτη: Νέες οδηγίες εξέτασης PSA στις ΗΠΑ – Τι αλλάζει για τους άνδρες 50 – 69 ετών

Νέες συστάσεις για τον προσυμπτωματικό έλεγχο καρκίνου του προστάτη εξέδωσε η Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία, προτείνοντας πλέον συστηματικό έλεγχο στους άνδρες ηλικίας 50 έως 69 ετών και νωρίτερα για όσους ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου