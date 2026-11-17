Μακροζωία: Πόσο μπορείτε να μείνετε σε βαθύ κάθισμα; Και άλλα 5 τεστ που αποκαλύπτουν πόσο καλά γερνάμε
Μακροζωία: Πόσο μπορείτε να μείνετε σε βαθύ κάθισμα; Και άλλα 5 τεστ που αποκαλύπτουν πόσο καλά γερνάμε
Από την ισορροπία στο ένα πόδι μέχρι τη δύναμη της λαβής, έξι απλές δοκιμασίες μπορούν να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για τη φυσική μας κατάσταση και το πόσο καλά γερνάμε
Όσο η βιομηχανία της μακροζωίας αναζητά μανιωδώς «μαγικά» ελιξίρια που υπόσχονται να παρατείνουν τόσο τη διάρκεια όσο και την ποιότητα της ζωής μας, οι επιστήμονες υπενθυμίζουν ότι η μυϊκή δύναμη, η ευλυγισία και η ισορροπία παραμένουν βασικοί δείκτες της υγιούς γήρανσης. Κοινώς, δε χρειάζεται πάντα να καταφύγουμε σε γρήγορες και ακριβές λύσεις, αλλά σε μικρές προσαρμογές της καθημερινότητάς μας.
Όπως εξηγεί η Leslie Kenny, συνιδρύτρια του Oxford Longevity Project, αυτές οι ικανότητες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αυτονομία μας καθώς μεγαλώνουμε. Μάλιστα, επιστημονικές μελέτες έχουν συνδέσει τις χαμηλές επιδόσεις σε ορισμένες δοκιμασίες με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως εξηγεί η Leslie Kenny, συνιδρύτρια του Oxford Longevity Project, αυτές οι ικανότητες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την αυτονομία μας καθώς μεγαλώνουμε. Μάλιστα, επιστημονικές μελέτες έχουν συνδέσει τις χαμηλές επιδόσεις σε ορισμένες δοκιμασίες με αυξημένο κίνδυνο πρόωρου θανάτου.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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