Μακροζωία: Πόσο μπορείτε να μείνετε σε βαθύ κάθισμα; Και άλλα 5 τεστ που αποκαλύπτουν πόσο καλά γερνάμε

Από την ισορροπία στο ένα πόδι μέχρι τη δύναμη της λαβής, έξι απλές δοκιμασίες μπορούν να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για τη φυσική μας κατάσταση και το πόσο καλά γερνάμε