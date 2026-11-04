Τενοντοπάθεια αχιλλείου: Χωρίς αποτέλεσμα οι φαρμακευτικές ενέσεις – Τι έδειξε νέα μελέτη
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Placebo Ενέσιμες θεραπείες Κορτικοστεροειδή Ρήξη Αχιλλείου Τένοντα

Τενοντοπάθεια αχιλλείου: Χωρίς αποτέλεσμα οι φαρμακευτικές ενέσεις – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κλινική δοκιμή σε 192 άτομα διαπίστωσε ότι οι ενέσεις στον Αχίλλειο τένοντα δεν υπερείχαν ουσιαστικά της εικονικής θεραπείας σε βάθος ενός έτους

Τενοντοπάθεια αχιλλείου: Χωρίς αποτέλεσμα οι φαρμακευτικές ενέσεις – Τι έδειξε νέα μελέτη
Κλέλια Γιαρίμογλου
Οι φαρμακευτικές ενέσεις που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της τενοντοπάθειας του Αχίλλειου τένοντα ενδέχεται να προσφέρουν πολύ λιγότερα από όσα προσδοκούν οι ασθενείς. Νέα κλινική δοκιμή που δημοσιεύθηκε στο The BMJ διαπίστωσε ότι οι λεγόμενες ενέσεις μεγάλου όγκου (high-volume injections), με ή χωρίς κορτικοστεροειδές, δεν προσφέρουν ουσιαστικό κλινικό όφελος έναντι μιας εικονικής ένεσης (placebo) σε βάθος 12 μηνών.

Η τενοντοπάθεια του Αχίλλειου προκαλεί πόνο, δυσκαμψία και οίδημα στον τένοντα και μπορεί να δυσκολέψει ακόμη και καθημερινές δραστηριότητες, όπως το περπάτημα. Υπολογίζεται ότι περίπου το 6% των ανθρώπων θα την εμφανίσει κάποια στιγμή στη ζωή του.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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