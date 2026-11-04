Τενοντοπάθεια αχιλλείου: Χωρίς αποτέλεσμα οι φαρμακευτικές ενέσεις – Τι έδειξε νέα μελέτη

Κλινική δοκιμή σε 192 άτομα διαπίστωσε ότι οι ενέσεις στον Αχίλλειο τένοντα δεν υπερείχαν ουσιαστικά της εικονικής θεραπείας σε βάθος ενός έτους