Σκέφτεστε την Δευτέρα με αγωνία από το απόγευμα της Κυριακής; 5 τρόποι να διώξετε το άγχος της νέας εβδομάδας



Είναι Κυριακή απόγευμα. Οι δουλειές και οι υποχρεώσεις του Σαββατοκύριακου έχουν σχεδόν τελειώσει και, θεωρητικά, απομένουν μερικές ώρες ξεκούρασης. Αντί όμως να χαλαρώσετε, αρχίζετε να σκέφτεστε τις υποχρεώσεις της Δευτέρας, τα email που σας περιμένουν, εκείνη τη συνάντηση που δεν θέλετε να κάνετε και όλα όσα πρέπει να χωρέσουν στην εβδομάδα που ξεκινά. Ως φυσικό επακόλουθο, η διάθεσή σας πέφτει και το άγχος χτυπά κόκκινο, χωρίς καν να έχει ακόμα ξεκινήσει η εβδομάδα.

79% των ανθρώπων βιώνουν ή έχουν βιώσει κάποια στιγμή τα λεγόμενα «Sunday Night Blues». Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα επίπεδα ενέργειας βρέθηκαν χαμηλότερα την Κυριακή το βράδυ απ’ ό,τι τη Δευτέρα το βράδυ.



Διαβάστε περισσότερα στο Αν αυτή η εικόνα σάς φαίνεται γνώριμη, δεν είστε οι μόνοι. Πρόκειται για τα λεγόμενα «Sunday Scaries», το άγχος δηλαδή που εμφανίζεται καθώς το Σαββατοκύριακο πλησιάζει στο τέλος του και η Δευτέρα είναι μια ανάσα μακριά. Είναι τόσο συχνό το φαινόμενο, που πρόσφατη μελέτη από το University of Exeter έδειξε ότι τοΑκόμα πιο ενδιαφέρον είναι ότι τα επίπεδα ενέργειας βρέθηκαν χαμηλότερα την Κυριακή το βράδυ απ’ ό,τι τη Δευτέρα το βράδυ.Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr