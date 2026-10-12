«Γιατί δεν έφυγες νωρίτερα;» – Η λάθος ερώτηση που επιμένουμε να κάνουμε στα θύματα κακοποίησης
«Γιατί δεν έφυγες νωρίτερα;» – Η λάθος ερώτηση που επιμένουμε να κάνουμε στα θύματα κακοποίησης
Η κακοποίηση δεν σταματά πάντα με τον χωρισμό - Γιατί ο κίνδυνος μπορεί να αυξηθεί όταν το θύμα αποφασίσει να φύγει
Ελέγχει το κινητό της, γνωρίζει κάθε της κίνηση, την απομονώνει, την απειλεί. Κι όμως εκείνη μένει. Και τότε έρχεται η ερώτηση που έχουν ακούσει αμέτρητα θύματα κακοποίησης: «Γιατί δεν φεύγεις;»
Μόνο που για ένα άτομο που βρίσκεται μέσα σε μία κακοποιητική σχέση, τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ πιο περίπλοκα και η φυγή να μη σημαίνει απαραίτητα και το τέλος του κινδύνου.
Αυτό επισημαίνει η Kaytee (Kaytlyn) Gillis, LCSW, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας βιβλίων για την ενδοοικογενειακή βία, εξηγώντας ότι η ερώτηση «γιατί δεν έφυγες νωρίτερα;» συχνά παραβλέπει μία κρίσιμη πραγματικότητα: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο κίνδυνος μπορεί να αυξηθεί όταν το θύμα αποφασίσει να φύγει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μόνο που για ένα άτομο που βρίσκεται μέσα σε μία κακοποιητική σχέση, τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ πιο περίπλοκα και η φυγή να μη σημαίνει απαραίτητα και το τέλος του κινδύνου.
Αυτό επισημαίνει η Kaytee (Kaytlyn) Gillis, LCSW, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας βιβλίων για την ενδοοικογενειακή βία, εξηγώντας ότι η ερώτηση «γιατί δεν έφυγες νωρίτερα;» συχνά παραβλέπει μία κρίσιμη πραγματικότητα: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο κίνδυνος μπορεί να αυξηθεί όταν το θύμα αποφασίσει να φύγει.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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