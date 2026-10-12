«Γιατί δεν έφυγες νωρίτερα;» – Η λάθος ερώτηση που επιμένουμε να κάνουμε στα θύματα κακοποίησης

Η κακοποίηση δεν σταματά πάντα με τον χωρισμό - Γιατί ο κίνδυνος μπορεί να αυξηθεί όταν το θύμα αποφασίσει να φύγει