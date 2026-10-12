«Γιατί δεν έφυγες νωρίτερα;» – Η λάθος ερώτηση που επιμένουμε να κάνουμε στα θύματα κακοποίησης
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«Γιατί δεν έφυγες νωρίτερα;» – Η λάθος ερώτηση που επιμένουμε να κάνουμε στα θύματα κακοποίησης

Η κακοποίηση δεν σταματά πάντα με τον χωρισμό - Γιατί ο κίνδυνος μπορεί να αυξηθεί όταν το θύμα αποφασίσει να φύγει

«Γιατί δεν έφυγες νωρίτερα;» – Η λάθος ερώτηση που επιμένουμε να κάνουμε στα θύματα κακοποίησης
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ελέγχει το κινητό της, γνωρίζει κάθε της κίνηση, την απομονώνει, την απειλεί. Κι όμως εκείνη μένει. Και τότε έρχεται η ερώτηση που έχουν ακούσει αμέτρητα θύματα κακοποίησης: «Γιατί δεν φεύγεις;»

Μόνο που για ένα άτομο που βρίσκεται μέσα σε μία κακοποιητική σχέση, τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ πιο περίπλοκα και η φυγή να μη σημαίνει απαραίτητα και το τέλος του κινδύνου.

Αυτό επισημαίνει η Kaytee (Kaytlyn) Gillis, LCSW, ψυχοθεραπεύτρια και συγγραφέας βιβλίων για την ενδοοικογενειακή βία, εξηγώντας ότι η ερώτηση «γιατί δεν έφυγες νωρίτερα;» συχνά παραβλέπει μία κρίσιμη πραγματικότητα: Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο κίνδυνος μπορεί να αυξηθεί όταν το θύμα αποφασίσει να φύγει.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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