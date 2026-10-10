Ποιο είναι το συστατικό της βανίλιας που βοηθά στην επούλωση πληγών

Η βανιλίνη διαθέτει έντονες αντιοξειδωτικές, αντιφλεγμονώδεις και αντιβακτηριακές ιδιότητες, γεγονός που την καθιστά ένα πολλά υποσχόμενο υποψήφιο συστατικό σε σκευάσματα επούλωσης πληγών.Αυτό διαπίστωσε ερευνητική ομάδα από το Εργαστήριο Βιοϊατρικής Νανομηχανικής του Πανεπιστημίου Flinders στην Αυστραλία, σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο International Journal of Pharmaceutics.Η βανιλίνη είναι το κύριο συστατικό που εξάγεται από τους φυσικούς καρπούς της βανίλιας, μπορεί, όμως, να παραχθεί και συνθετικά από έλαιο γαρυφάλλου ή ρύζι.Διαβάστε περισσότερα στο