Εντοπίστηκαν 79 δενδρύλλια κάνναβης στη Μακρινίτσα, αναζητούνται οι δράστες, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Ναρκωτικά Δενδρύλια κάνναβης Κάνναβη

Εντοπίστηκαν 79 δενδρύλλια κάνναβης στη Μακρινίτσα, αναζητούνται οι δράστες, δείτε φωτογραφίες

Τα δενδρύλλια ύψους από εξήντα εκατοστά έως δύο μέτρα και δέκα εκατοστά εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, όπως και ο σχετικός εξοπλισμός καλλιέργειάς τους

Εντοπίστηκαν 79 δενδρύλλια κάνναβης στη Μακρινίτσα, αναζητούνται οι δράστες, δείτε φωτογραφίες
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μετά από επιχείρηση στελεχών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (9/10), εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 79 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από εξήντα εκατοστά έως δύο μέτρα και δέκα εκατοστά, καθώς και ο σχετικός εξοπλισμός καλλιέργειάς τους.

Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, το οποίο αναζητά δράστες.

Τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν αναμένεται να αποσταλούν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Δείτε φωτογραφίες:

Εντοπίστηκαν 79 δενδρύλλια κάνναβης στη Μακρινίτσα, αναζητούνται οι δράστες, δείτε φωτογραφίες
Εντοπίστηκαν 79 δενδρύλλια κάνναβης στη Μακρινίτσα, αναζητούνται οι δράστες, δείτε φωτογραφίες
Εντοπίστηκαν 79 δενδρύλλια κάνναβης στη Μακρινίτσα, αναζητούνται οι δράστες, δείτε φωτογραφίες
Εντοπίστηκαν 79 δενδρύλλια κάνναβης στη Μακρινίτσα, αναζητούνται οι δράστες, δείτε φωτογραφίες
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

«Παίζουμε μαζί, Κερδίζουμε όλοι»: Όταν η συμπερίληψη γίνεται πράξη μέσα από τον αθλητισμό

Μια πρωτοβουλία του καφέ NESCAFÉ® φέρνει παιδιά της ΚΥΔΩΝ Special Team και παιδιά εργαζομένων της Nestlé στο ίδιο γήπεδο, δείχνοντας στην πράξη ότι ο αθλητισμός μπορεί να δημιουργεί χώρο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης