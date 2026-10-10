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Εντοπίστηκαν 79 δενδρύλλια κάνναβης στη Μακρινίτσα, αναζητούνται οι δράστες, δείτε φωτογραφίες
Εντοπίστηκαν 79 δενδρύλλια κάνναβης στη Μακρινίτσα, αναζητούνται οι δράστες, δείτε φωτογραφίες
Τα δενδρύλλια ύψους από εξήντα εκατοστά έως δύο μέτρα και δέκα εκατοστά εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, όπως και ο σχετικός εξοπλισμός καλλιέργειάς τους
Μετά από επιχείρηση στελεχών της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου, η οποία πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (9/10), εντοπίστηκαν, εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 79 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από εξήντα εκατοστά έως δύο μέτρα και δέκα εκατοστά, καθώς και ο σχετικός εξοπλισμός καλλιέργειάς τους.
Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, το οποίο αναζητά δράστες.
Τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν αναμένεται να αποσταλούν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Δείτε φωτογραφίες:
Η προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, το οποίο αναζητά δράστες.
Τα ναρκωτικά που κατασχέθηκαν αναμένεται να αποσταλούν στην αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους.
Δείτε φωτογραφίες:
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