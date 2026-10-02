Εμμηνόπαυση: Τι αλλάζει στον εγκέφαλο – Τα 16 μόρια που «προειδοποιούν» για τη νόσο Αλτσχάιμερ
Εμμηνόπαυση: Τι αλλάζει στον εγκέφαλο – Τα 16 μόρια που «προειδοποιούν» για τη νόσο Αλτσχάιμερ
Νέα μελέτη εντόπισε 16 μόρια που μεταβάλλονται παράλληλα με τις ορμόνες στην εμμηνόπαυση και, σε μεγαλύτερη ηλικία, συνδέονται με τη μνήμη και τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ
Η εμμηνόπαυση δεν αλλάζει μόνο το αναπαραγωγικό σύστημα. Οι εξάψεις, οι διαταραχές ύπνου και η γνωστή «εγκεφαλική ομίχλη» δείχνουν ότι και ο εγκέφαλος επηρεάζεται από τις έντονες ορμονικές μεταβολές της μέσης ηλικίας. Νέα έρευνα εντόπισε τώρα ένα βιολογικό αποτύπωμα στο αίμα που ενδέχεται να συνδέει αυτή τη μετάβαση με την υγεία του εγκεφάλου δεκαετίες αργότερα.
Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια εντόπισαν 16 μόρια που σχετίζονται με τη γήρανση του εγκεφάλου και μεταβάλλονται κατά την εμμηνοπαυσιακή μετάβαση. Σε μεγαλύτερες γυναίκες, υψηλότερα επίπεδα των ίδιων μορίων συνδέθηκαν με χειρότερη μνήμη και γνωστική λειτουργία και 15% υψηλότερο κίνδυνο νόσου Αλτσχάιμερ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Medicine, ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια εντόπισαν 16 μόρια που σχετίζονται με τη γήρανση του εγκεφάλου και μεταβάλλονται κατά την εμμηνοπαυσιακή μετάβαση. Σε μεγαλύτερες γυναίκες, υψηλότερα επίπεδα των ίδιων μορίων συνδέθηκαν με χειρότερη μνήμη και γνωστική λειτουργία και 15% υψηλότερο κίνδυνο νόσου Αλτσχάιμερ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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