Εμμηνόπαυση: Τι αλλάζει στον εγκέφαλο – Τα 16 μόρια που «προειδοποιούν» για τη νόσο Αλτσχάιμερ

Νέα μελέτη εντόπισε 16 μόρια που μεταβάλλονται παράλληλα με τις ορμόνες στην εμμηνόπαυση και, σε μεγαλύτερη ηλικία, συνδέονται με τη μνήμη και τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ