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Αϋπνία: Πώς ο κακός ύπνος του ενός συντρόφου «χαλάει» τη διατροφή και των δύο
YGEIAMOU.GR
Αϋπνία Διαταραχές Ύπνου Ζευγάρια Ισορροπημένη Διατροφή Ύπνος

Αϋπνία: Πώς ο κακός ύπνος του ενός συντρόφου «χαλάει» τη διατροφή και των δύο

Μελέτη σε 204 ζευγάρια δείχνει ότι ο κακός ύπνος του ενός συντρόφου μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της διατροφής και των δύο

Αϋπνία: Πώς ο κακός ύπνος του ενός συντρόφου «χαλάει» τη διατροφή και των δύο
ygeiamou.gr team
Μια νύχτα με ανήσυχο ύπνο, ένα πρωινό με κούραση και, λίγο αργότερα, μερικά πατατάκια ή μία σοκολάτα που εμφανίζονται στο τραπέζι. Οι συνέπειες του κακού ύπνου μπορεί να μη σταματούν σε εκείνον που δεν κοιμήθηκε καλά, αλλά να επηρεάζουν ακόμη και τις διατροφικές επιλογές του συντρόφου του.

Αυτό υποδεικνύει νέα μελέτη με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου Concordia, η οποία δημοσιεύθηκε στο Annals of Behavioral Medicine και εξέτασε τη σχέση ανάμεσα στον ύπνο και στις διατροφικές συνήθειες ζευγαριών που ζουν μαζί.

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ygeiamou.gr team
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