Αϋπνία: Πώς ο κακός ύπνος του ενός συντρόφου «χαλάει» τη διατροφή και των δύο

Μελέτη σε 204 ζευγάρια δείχνει ότι ο κακός ύπνος του ενός συντρόφου μπορεί να επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα της διατροφής και των δύο