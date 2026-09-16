Αυτισμός και ΔΕΠΥ: 86% περισσότερες διαγνώσεις σε μία δεκαετία – Τι συμβαίνει
Αυτισμός και ΔΕΠΥ: 86% περισσότερες διαγνώσεις σε μία δεκαετία – Τι συμβαίνει
Τα παιδιά που λαμβάνουν σήμερα διάγνωση αυτισμού ή ΔΕΠΥ μοιάζουν περισσότερο με τους συνομηλίκους τους χωρίς διάγνωση. Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αλλαγή
Οι διαγνώσεις αυτισμού και διαταραχής ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ) έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Νέα έρευνα υποδηλώνει ότι η αύξηση αυτή μπορεί να σχετίζεται όχι μόνο με τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση και την καλύτερη πρόσβαση σε αξιολόγηση, αλλά και με μια αλλαγή στο προφίλ των παιδιών που λαμβάνουν διάγνωση.
Μεγάλη δανική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Psychiatry, διαπίστωσε ότι τα παιδιά που διαγιγνώσκονται με αυτισμό ή ΔΕΠΥ γίνονται, ως προς μια σειρά μετρήσιμων χαρακτηριστικών, όλο και πιο παρόμοια με τα παιδιά που δεν λαμβάνουν αυτές τις διαγνώσεις. Παράλληλα, παράγοντες που παλαιότερα συνδέονταν ισχυρότερα με τις δύο διαταραχές, όπως το χαμηλό βάρος γέννησης και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, φαίνεται να έχουν πλέον μικρότερη προγνωστική αξία.
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Μεγάλη δανική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Psychiatry, διαπίστωσε ότι τα παιδιά που διαγιγνώσκονται με αυτισμό ή ΔΕΠΥ γίνονται, ως προς μια σειρά μετρήσιμων χαρακτηριστικών, όλο και πιο παρόμοια με τα παιδιά που δεν λαμβάνουν αυτές τις διαγνώσεις. Παράλληλα, παράγοντες που παλαιότερα συνδέονταν ισχυρότερα με τις δύο διαταραχές, όπως το χαμηλό βάρος γέννησης και το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, φαίνεται να έχουν πλέον μικρότερη προγνωστική αξία.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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