Αυτισμός και ΔΕΠΥ: 86% περισσότερες διαγνώσεις σε μία δεκαετία – Τι συμβαίνει

Τα παιδιά που λαμβάνουν σήμερα διάγνωση αυτισμού ή ΔΕΠΥ μοιάζουν περισσότερο με τους συνομηλίκους τους χωρίς διάγνωση. Τι μπορεί να σημαίνει αυτή η αλλαγή