Extensions βλεφαρίδων: Οι κίνδυνοι για τα μάτια που κρύβονται πίσω από το εντυπωσιακό βλέμμα

Ερεθισμός, αλλεργική βλεφαρίτιδα και προβλήματα στην οφθαλμική επιφάνεια έχουν καταγραφεί μετά την εφαρμογή extensions βλεφαρίδων – Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα για τις κόλλες, την υγιεινή και τα ακάρεα Demodex