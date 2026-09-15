Extensions βλεφαρίδων: Οι κίνδυνοι για τα μάτια που κρύβονται πίσω από το εντυπωσιακό βλέμμα
Extensions βλεφαρίδων: Οι κίνδυνοι για τα μάτια που κρύβονται πίσω από το εντυπωσιακό βλέμμα
Ερεθισμός, αλλεργική βλεφαρίτιδα και προβλήματα στην οφθαλμική επιφάνεια έχουν καταγραφεί μετά την εφαρμογή extensions βλεφαρίδων – Τι δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα για τις κόλλες, την υγιεινή και τα ακάρεα Demodex
Τα extensions βλεφαρίδων έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο δημοφιλείς αισθητικές επιλογές, χαρίζοντας πιο πυκνές και μακριές βλεφαρίδες για εβδομάδες. Πίσω όμως από το εντυπωσιακό αποτέλεσμα υπάρχει μια διαδικασία που γίνεται πολύ κοντά στην επιφάνεια του οφθαλμού και περιλαμβάνει τη χρήση ισχυρών συγκολλητικών ουσιών. Γι’ αυτό και οι επιστήμονες έχουν εξετάσει κατά πόσο η εφαρμογή τους μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προκαλέσει ερεθισμούς, αλλεργικές αντιδράσεις ή άλλες ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία των ματιών.
Η διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία δεν υποδεικνύει ότι όσοι χρησιμοποιούν extensions θα παρουσιάσουν απαραίτητα πρόβλημα. Έχουν όμως καταγραφεί οφθαλμικές επιπλοκές που σχετίζονται με την εφαρμογή τους, μεταξύ των οποίων ερεθισμός, αλλεργική βλεφαρίτιδα, κερατοεπιπεφυκίτιδα και διαταραχές της οφθαλμικής επιφάνειας.
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Η διαθέσιμη επιστημονική βιβλιογραφία δεν υποδεικνύει ότι όσοι χρησιμοποιούν extensions θα παρουσιάσουν απαραίτητα πρόβλημα. Έχουν όμως καταγραφεί οφθαλμικές επιπλοκές που σχετίζονται με την εφαρμογή τους, μεταξύ των οποίων ερεθισμός, αλλεργική βλεφαρίτιδα, κερατοεπιπεφυκίτιδα και διαταραχές της οφθαλμικής επιφάνειας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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