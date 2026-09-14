Πόσες φορές ξυπνάτε μέσα στη νύχτα για τουαλέτα; Πότε χρειάζεται προσοχή σύμφωνα με τους ειδικούς
Πόσες φορές ξυπνάτε μέσα στη νύχτα για τουαλέτα; Πότε χρειάζεται προσοχή σύμφωνα με τους ειδικούς
Οι ουρολόγοι εξηγούν γιατί οι συχνές επισκέψεις στην τουαλέτα μέσα στη νύχτα αυξάνονται με την ηλικία και πότε χρειάζονται ιατρική διερεύνηση
Το να σηκωθεί κανείς μία φορά μέσα στη νύχτα για να πάει στην τουαλέτα είναι συνηθισμένο και, από μόνο του, δεν δείχνει απαραίτητα κάποιο πρόβλημα. Όταν, όμως, αυτό συμβαίνει δύο ή περισσότερες φορές, οι γιατροί, κατά κανόνα, μιλούν για νυκτουρία.
Όπως μεταδίδει το StudyFinds, ο Δρ. Ali Dabaja, ουρολόγος, υποστηρίζει πως κάθε άνθρωπος έχει τη δική του «φυσιολογική» συχνότητα ούρησης. «Αν, όμως, ξυπνάτε τουλάχιστον δύο φορές για να πάτε στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια ενός οκτάωρου ύπνου, αυτό θεωρείται νυκτουρία», εξηγεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Όπως μεταδίδει το StudyFinds, ο Δρ. Ali Dabaja, ουρολόγος, υποστηρίζει πως κάθε άνθρωπος έχει τη δική του «φυσιολογική» συχνότητα ούρησης. «Αν, όμως, ξυπνάτε τουλάχιστον δύο φορές για να πάτε στην τουαλέτα κατά τη διάρκεια ενός οκτάωρου ύπνου, αυτό θεωρείται νυκτουρία», εξηγεί.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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