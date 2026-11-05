Alpha Bank: Πάνω από 4 δισ. ευρώ για διανομές και επενδύσεις έως το 2030 – Το νέο στρατηγικό στοίχημα του Βασίλη Ψάλτη
Alpha Bank: Πάνω από 4 δισ. ευρώ για διανομές και επενδύσεις έως το 2030 – Το νέο στρατηγικό στοίχημα του Βασίλη Ψάλτη
Αυξανόμενα μερίσματα, πρόσθετες επιστροφές κεφαλαίου, κέρδη άνω των 1,4 δισ. ευρώ και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16% περιλαμβάνει το σχέδιο Alpha Accelerated για την περίοδο 2026-2030 – Στροφή σε ένα μοντέλο ολιστικής εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και ιδιωτών, με αιχμή τη UniCredit, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη
UPD:
Περισσότερα από 4 δισ. ευρώ θα διαθέσει η Alpha Bank για διανομές προς τους μετόχους της ή για την αξιοποίηση νέων επενδυτικών ευκαιριών κατά την περίοδο 2027-2030, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην πολιτική ανταμοιβής των επενδυτών της. Το νέο στρατηγικό σχέδιο της Τράπεζας, με την ονομασία Alpha Accelerated, προβλέπει σταδιακή αύξηση του τακτικού μερίσματος σε μετρητά, ώστε να αντιστοιχεί στο 40% των δημοσιευμένων καθαρών κερδών έως το 2028, ενώ παράλληλα ανοίγει τον δρόμο για πρόσθετες επιστροφές κεφαλαίου, είτε μέσω καταβολής μετρητών είτε μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών.
Συγκεκριμένα, το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει σωρευτικές διανομές περίπου 4 δισ. ευρώ για την τετραετία 2027-2030. Από αυτά, περίπου 2 δισ. ευρώ αφορούν τακτικά μερίσματα σε μετρητά και άλλα 2 δισ. ευρώ αποτελούν πρόσθετη δυνατότητα διανομών κεφαλαίου. Η τελική μορφή των πρόσθετων επιστροφών θα αποφασίζεται ανάλογα με την αποτίμηση της μετοχής, τις προτιμήσεις των μετόχων και τις εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των κεφαλαίων.
Η διοίκηση, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Βασίλη Ψάλτη, θέτει ως στόχο τη διατήρηση δείκτη CET1 περίπου στο 13% έως το 2030, έχοντας προηγουμένως καλύψει τις ανάγκες οργανικής ανάπτυξης και επενδύσεων. Η δυνατότητα πρόσθετων διανομών θα αξιολογείται κάθε χρόνο, ενώ οποιαδήποτε επιστροφή κεφαλαίου θα τελεί υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις εποπτικές αρχές.
Το μήνυμα είναι σαφές: η Alpha Bank θέλει να μετατρέψει την αυξημένη παραγωγή κεφαλαίου σε υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους, χωρίς να υπονομεύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια και τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ανάπτυξής της.
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Συγκεκριμένα, το επιχειρηματικό σχέδιο προβλέπει σωρευτικές διανομές περίπου 4 δισ. ευρώ για την τετραετία 2027-2030. Από αυτά, περίπου 2 δισ. ευρώ αφορούν τακτικά μερίσματα σε μετρητά και άλλα 2 δισ. ευρώ αποτελούν πρόσθετη δυνατότητα διανομών κεφαλαίου. Η τελική μορφή των πρόσθετων επιστροφών θα αποφασίζεται ανάλογα με την αποτίμηση της μετοχής, τις προτιμήσεις των μετόχων και τις εναλλακτικές δυνατότητες αξιοποίησης των κεφαλαίων.
Η διοίκηση, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο Βασίλη Ψάλτη, θέτει ως στόχο τη διατήρηση δείκτη CET1 περίπου στο 13% έως το 2030, έχοντας προηγουμένως καλύψει τις ανάγκες οργανικής ανάπτυξης και επενδύσεων. Η δυνατότητα πρόσθετων διανομών θα αξιολογείται κάθε χρόνο, ενώ οποιαδήποτε επιστροφή κεφαλαίου θα τελεί υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων από το Διοικητικό Συμβούλιο και τις εποπτικές αρχές.
Το μήνυμα είναι σαφές: η Alpha Bank θέλει να μετατρέψει την αυξημένη παραγωγή κεφαλαίου σε υψηλότερες αποδόσεις για τους μετόχους, χωρίς να υπονομεύσει την κεφαλαιακή της επάρκεια και τη δυνατότητα χρηματοδότησης της ανάπτυξής της.
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UPD:
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