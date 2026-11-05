Alpha Bank: Πάνω από 4 δισ. ευρώ για διανομές και επενδύσεις έως το 2030 – Το νέο στρατηγικό στοίχημα του Βασίλη Ψάλτη

Αυξανόμενα μερίσματα, πρόσθετες επιστροφές κεφαλαίου, κέρδη άνω των 1,4 δισ. ευρώ και απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16% περιλαμβάνει το σχέδιο Alpha Accelerated για την περίοδο 2026-2030 – Στροφή σε ένα μοντέλο ολιστικής εξυπηρέτησης επιχειρήσεων και ιδιωτών, με αιχμή τη UniCredit, την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη