Χρόνιος βήχας: Πότε είναι καμπανάκι κινδύνου για την υγεία – Πώς αντιμετωπίζεται
Χρόνιος βήχας: Πότε είναι καμπανάκι κινδύνου για την υγεία – Πώς αντιμετωπίζεται
Ο πνευμονολόγος κ. Επαμεινώνδας Κοσμάς, Διευθυντής της Πνευμονολογικής Κλινικής «Πνοή» του Metropolitan Hospital, εξηγεί πότε ο βήχας γίνεται χρόνιος, ποια νοσήματα μπορεί να υποκρύπτει και γιατί η έγκαιρη διάγνωση είναι καθοριστική
Το αναπνευστικό σύστημα αποτελεί έναν από τους πιο ζωτικούς και ευαίσθητους μηχανισμούς του ανθρώπινου οργανισμού, ο οποίος βρίσκεται σε συνεχή και άμεση αλληλεπίδραση με το εξωτερικό περιβάλλον. Στην καθημερινή αυτή επαφή, το σώμα επιστρατεύει εξειδικευμένες άμυνες προκειμένου να προστατευθεί από βλαβερούς παράγοντες και να διατηρήσει την ισορροπία του.
Ο βήχας λειτουργεί ως αμυντικός μηχανισμός για τον ανθρώπινο οργανισμό, διατηρώντας την ευχέρεια να προειδοποιεί εγκαίρως για μια σειρά από χρόνια νοσήματα, ή ακόμη και σοβαρές παθήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, ο βήχας δεν αποτελεί απλώς μια ενοχλητική αντίδραση, αλλά είναι και ένας πολύτιμος «φύλακας» της ανθρώπινης υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ο βήχας λειτουργεί ως αμυντικός μηχανισμός για τον ανθρώπινο οργανισμό, διατηρώντας την ευχέρεια να προειδοποιεί εγκαίρως για μια σειρά από χρόνια νοσήματα, ή ακόμη και σοβαρές παθήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, ο βήχας δεν αποτελεί απλώς μια ενοχλητική αντίδραση, αλλά είναι και ένας πολύτιμος «φύλακας» της ανθρώπινης υγείας.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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