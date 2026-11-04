Τι πρέπει να ξέρετε για τις καλύψεις της ασφάλισης κατοικίας με στεγαστικό δάνειο
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Τι πρέπει να ξέρετε για τις καλύψεις της ασφάλισης κατοικίας με στεγαστικό δάνειο

Τι πρέπει να προσέξει ο δανειολήπτης ώστε, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού, η αποζημίωση να επαρκεί για την ανακατασκευή της κατοικίας

Τι πρέπει να ξέρετε για τις καλύψεις της ασφάλισης κατοικίας με στεγαστικό δάνειο
Γιάννης Βερμισσώ
Η ασφάλιση της κατοικίας που έχει αγοραστεί με δάνειο, το οποίο έλαβε ο ιδιοκτήτης της, είναι υποχρεωτική από τον νόμο. Δηλαδή, δεν υπάρχει ενυπόθηκη κατοικία χωρίς ασφάλιση. Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες, όταν χορηγούν δάνεια, επιδιώκουν να αναλάβουν και την ασφάλιση του σπιτιού του δανειολήπτη, καθώς δραστηριοποιούνται και στον ασφαλιστικό τομέα. Βέβαια, η μέριμνά τους είναι να ασφαλίσουν το ποσό του δανείου, ώστε να μην το χάσουν σε περίπτωση καταστροφής της κατοικίας.

Έτσι, μετά την ασφάλιση, ο δανειολήπτης θεωρεί ότι έχει εξασφαλίσει την κάλυψή του σε περίπτωση που το σπίτι υποστεί ζημιές.

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Γιάννης Βερμισσώ
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