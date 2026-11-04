Τι πρέπει να ξέρετε για τις καλύψεις της ασφάλισης κατοικίας με στεγαστικό δάνειο

Τι πρέπει να προσέξει ο δανειολήπτης ώστε, σε περίπτωση πυρκαγιάς ή σεισμού, η αποζημίωση να επαρκεί για την ανακατασκευή της κατοικίας