Κολατσιό στο σχολείο: Τι μπορούν να φέρουν από το σπίτι ή να πάρουν από το κυλικείο οι μαθητές – Η νέα εγκύκλιος
YGEIAMOU.GR
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Κολατσιό στο σχολείο: Τι μπορούν να φέρουν από το σπίτι ή να πάρουν από το κυλικείο οι μαθητές – Η νέα εγκύκλιος

Η νέα σχολική χρονιά φέρνει νέους κανόνες στα κυλικεία και πιο υγιεινές επιλογές για το καθημερινό κολατσιό – Οι προτάσεις του Υπουργείου Υγείας για όσα μπορούν να τρώνε τα παιδιά στο σχολείο

Κολατσιό στο σχολείο: Τι μπορούν να φέρουν από το σπίτι ή να πάρουν από το κυλικείο οι μαθητές – Η νέα εγκύκλιος
Κλέλια Γιαρίμογλου
Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς έχει ήδη χτυπήσει και μαζί με τα βιβλία, τις τσάντες και την επιστροφή στο καθημερινό πρόγραμμα, σε νέα βάση μπαίνει και η διατροφή των παιδιών.

Το σχολικό κολατσιό γίνεται και πάλι μέρος της καθημερινότητας και φέτος η έμφαση δίνεται ακόμη περισσότερο στις πιο υγιεινές επιλογές, είτε αυτές αγοράζονται από το κυλικείο είτε ετοιμάζονται το πρωί στο σπίτι.

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Κλέλια Γιαρίμογλου
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