Το H. pylori συνδέεται με 1 στα 5 περιστατικά καρκίνου παχέος εντέρου
Το H. pylori συνδέεται με 1 στα 5 περιστατικά καρκίνου παχέος εντέρου
Νέα ανάλυση συνδέει το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου παχέος εντέρου - Τι έδειξαν τα δεδομένα από σχεδόν 49 εκατομμύρια ανθρώπους και γιατί οι ερευνητές ζητούν περισσότερη διερεύνηση
Ένα βακτήριο που είναι γνωστό κυρίως για τη σχέση του με το πεπτικό έλκος και τον καρκίνο του στομάχου βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο μιας διαφορετικής επιστημονικής συζήτησης. Ο λόγος για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H. Pylori), που σύμφωνα με νεότερη ανάλυση, μπορεί να συνδέεται και με ένα σημαντικό ποσοστό των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο eGastroenterology, η έκθεση στο ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού θα μπορούσε, σύμφωνα με τις συγκεντρωτικές εκτιμήσεις των ερευνητών, να σχετίζεται με περίπου 1 στα 5 περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου παγκοσμίως.
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Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο eGastroenterology, η έκθεση στο ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού θα μπορούσε, σύμφωνα με τις συγκεντρωτικές εκτιμήσεις των ερευνητών, να σχετίζεται με περίπου 1 στα 5 περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου παγκοσμίως.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
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