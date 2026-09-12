Το H. pylori συνδέεται με 1 στα 5 περιστατικά καρκίνου παχέος εντέρου

Νέα ανάλυση συνδέει το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου παχέος εντέρου - Τι έδειξαν τα δεδομένα από σχεδόν 49 εκατομμύρια ανθρώπους και γιατί οι ερευνητές ζητούν περισσότερη διερεύνηση