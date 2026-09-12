Το H. pylori συνδέεται με 1 στα 5 περιστατικά καρκίνου παχέος εντέρου
YGEIAMOU.GR
Ελικοβακτηρίδιο του Πυλωρού Καρκίνος Παχέος Εντέρου

Το H. pylori συνδέεται με 1 στα 5 περιστατικά καρκίνου παχέος εντέρου

Νέα ανάλυση συνδέει το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου παχέος εντέρου - Τι έδειξαν τα δεδομένα από σχεδόν 49 εκατομμύρια ανθρώπους και γιατί οι ερευνητές ζητούν περισσότερη διερεύνηση

Το H. pylori συνδέεται με 1 στα 5 περιστατικά καρκίνου παχέος εντέρου
Μαρία Κοτοπούλη
Ένα βακτήριο που είναι γνωστό κυρίως για τη σχέση του με το πεπτικό έλκος και τον καρκίνο του στομάχου βρίσκεται τώρα στο επίκεντρο μιας διαφορετικής επιστημονικής συζήτησης. Ο λόγος για το ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού (H. Pylori), που σύμφωνα με νεότερη ανάλυση, μπορεί να συνδέεται και με ένα σημαντικό ποσοστό των περιστατικών καρκίνου του παχέος εντέρου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ευρήματα, που δημοσιεύθηκαν στο eGastroenterology, η έκθεση στο ελικοβακτηρίδιο του πυλωρού θα μπορούσε, σύμφωνα με τις συγκεντρωτικές εκτιμήσεις των ερευνητών, να σχετίζεται με περίπου 1 στα 5 περιστατικά καρκίνου του παχέος εντέρου παγκοσμίως.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης